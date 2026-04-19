Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп: САЩ задържаха огромен товарен кораб под ирански флаг

19 Апр. 2026
Touska e с дължина почти 900 фута [около 275 метра] и тегло, сравнимо с това на самолетоносач

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, американските военни са прехванали товарен кораб под ирански флаг, отправили са му предупреждение, а след това „са го спрели на място, като са пробили дупка в машинното отделение“ и са поели контрол над него, след като е направил опит да пробие американската блокада.

"Днес товарният кораб под ирански флаг Touska с дължина почти 900 фута [около 275 метра] и тегло, сравнимо с това на самолетоносач, се опита да пробие нашата морска блокада, но не успя. Ракетният есминец на ВМС на САЩ USS Spruance прехвана „Туска“ в Оманския залив и им отправи ясно предупреждение да спрат. Иранският екипаж отказа да се подчини, затова нашият кораб ги спря, като проби дупка в машинното отделение", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

"В момента корабът е под контрола на морската пехота на САЩ. Touska попада под санкциите на Министерството на финансите на САЩ заради предишна история на незаконна дейност. Ние напълно контролираме кораба и проверяваме какво има на борда", добави Тръмп.

Иранските власти засега не са коментирали.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

