Многохилядни протести срещу Роберт Фицо заляха Словакия

15 Апр. 2026
Хилядният протест пред парламента в Братислава
EPA/BGNES
Хилядният протест пред парламента в Братислава

Хиляди демонстранти излязоха по улиците на Братислава, за да изразят недоволството си от противоречивия план на словашкия премиер Роберт Фицо да забрани на гражданите на Словакия, живеещи в чужбина, да гласуват по пощата, предадоха Асошиейтед прес и БТА. 

Протестиращите, които се събраха пред сградата на парламента, също така приветстваха резултатите от произведения в неделя вот за парламент в съседна Унгария и победата на проевропейския кандидат Петер Мадяр. 

Откакто дойде на власт през 2023 г., Фицо се проявява като поляризираща фигура както у дома, така и в чужбина. Проруската му политика и някои негови управленчески ходове предизвикаха редица протести в Словакия, отбелязва АП. Критици на Фицо казват, че управлението му е авторитарно и е повлияно от това на Виктор Орбан. Опозиционни партии смятат, че планът на словашкия премиер да ограничи гласуването зад граница е поредният му ход срещу прозападно настроените гласоподаватели.

Фицо от своя страна казва, че тази мярка има за цел да предотврати измами и манипулации. 

Снощният протест бе организиран от опозиционните партии "Прогресивна Словакия", "Свобода и Солидарност", "Християндемократическо движение" и "Демократи".

Лидерът на "Прогресивна Словакия" Михал Шимечка заяви пред демонстрантите, че в Словакия, също както и в Унгария, демокрацията е заложена на карта. По думите на Шимечка предложените законодателни мерки ще "попречат на десетки хиляди словаци, живеещи в чужбина, да гласуват". "Срам, срам. Ясно е, че те го правят, защото се страхуват", каза още опозиционният лидер. 

Законовите промени предвиждат словаците зад граница да могат да гласуват единствено в посолствата на страната си. 

Близо 59 000 словаци, живеещи в чужбина, гласуваха по пощата на парламентарните избори през 2023 г. Фицо и неговата партия "Смер - Социална демокрация" получиха едва 6,1 % от тези гласове, докато опозиционните сили събраха над 80 %.

Следващите парламентарни избори в Словакия трябва да се проведат през 2027 г. 

Протести имаше и в градовете Кошице и Банска Бистрица. Недоволни от плановете на Фицо словаци излязоха на демонстрации и в Брюксел, както и в Прага. 

