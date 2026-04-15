Многохилядни протести срещу Роберт Фицо заляха Словакия

Хиляди демонстранти излязоха по улиците на Братислава, за да изразят недоволството си от противоречивия план на словашкия премиер Роберт Фицо да забрани на гражданите на Словакия, живеещи в чужбина, да гласуват по пощата, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Протестиращите, които се събраха пред сградата на парламента, също така приветстваха резултатите от произведения в неделя вот за парламент в съседна Унгария и победата на проевропейския кандидат Петер Мадяр.

Откакто дойде на власт през 2023 г., Фицо се проявява като поляризираща фигура както у дома, така и в чужбина. Проруската му политика и някои негови управленчески ходове предизвикаха редица протести в Словакия, отбелязва АП. Критици на Фицо казват, че управлението му е авторитарно и е повлияно от това на Виктор Орбан. Опозиционни партии смятат, че планът на словашкия премиер да ограничи гласуването зад граница е поредният му ход срещу прозападно настроените гласоподаватели.

Фицо от своя страна казва, че тази мярка има за цел да предотврати измами и манипулации.

Снощният протест бе организиран от опозиционните партии "Прогресивна Словакия", "Свобода и Солидарност", "Християндемократическо движение" и "Демократи".

Лидерът на "Прогресивна Словакия" Михал Шимечка заяви пред демонстрантите, че в Словакия, също както и в Унгария, демокрацията е заложена на карта. По думите на Шимечка предложените законодателни мерки ще "попречат на десетки хиляди словаци, живеещи в чужбина, да гласуват". "Срам, срам. Ясно е, че те го правят, защото се страхуват", каза още опозиционният лидер.

Законовите промени предвиждат словаците зад граница да могат да гласуват единствено в посолствата на страната си.

Близо 59 000 словаци, живеещи в чужбина, гласуваха по пощата на парламентарните избори през 2023 г. Фицо и неговата партия "Смер - Социална демокрация" получиха едва 6,1 % от тези гласове, докато опозиционните сили събраха над 80 %.

Следващите парламентарни избори в Словакия трябва да се проведат през 2027 г.

Протести имаше и в градовете Кошице и Банска Бистрица. Недоволни от плановете на Фицо словаци излязоха на демонстрации и в Брюксел, както и в Прага.