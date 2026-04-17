Директорът на имиграционната агенция на САЩ напуска

17 Апр. 2026
Тод Лайънс
EPA/BGNES
Тод Лайънс

Временният директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) Тод Лайънс, ключова фигура в изпълнението на програмата за масови депортации на президента Доналд Тръмп, ще подаде оставка в края на май, съобщиха федерални служители, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин обяви напускането на Лайънс, наричайки го чудесен лидер на ICE, който е допринесъл за повишаване на сигурността в американските общности. Мълин заяви, че последният работен ден на Лайънс ще бъде 31 май.

"Пожелаваме му успех в следващата му кариера в частния сектор", заяви Мълин в изявление.  Лайънс, който беше назначен за временно изпълняващ длъжността директор през март 2025 г., ръководеше агенцията, която беше в центъра на плановете на президента Доналд Тръмп да промени процеса на имиграцията в САЩ.

Под негово ръководство агенцията получи огромно финансиране от Конгреса, което използва за разширяване на капацитета за наемане на персонал и задържане, и увеличи броя на арестите, за да отговори на изискванията на администрацията.

ICE беше в центъра и на поредица от широко отразявани операции по прилагане на имиграционното законодателство в американски градове, включително Чикаго и Минеаполис, които приключиха след избухването на протести заради смъртта на двама американски протестиращи от ръцете на федерални имиграционни служители.

Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на президента и основен архитект на имиграционната му политика, нарече Лайънс "отдаден ръководител".

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън описа Лайънс в публикация в "Екс" като "американски патриот, който направи страната ни по-безопасна". Не е ясно кой ще го замести.

Ключови думи:

САЩ, ICE

Още новини по темата

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО
15 Апр. 2026

И американците ще блокират Ормузкия проток
12 Апр. 2026

Преговорите между Иран и САЩ се провалиха
12 Апр. 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад се проточват
12 Апр. 2026

САЩ и Иран спряха огъня за две седмици
08 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

02 Апр. 2026

Още един член на НАТО отказа достъп на американски военни
31 Март 2026

Посредниците преговарят за войната в Иран
29 Март 2026

Нова вълна от протести "No Kings" заля САЩ
29 Март 2026

US самолетите не само не са преместени, но са и по цялото софийско летище
28 Март 2026

Марко Рубио: Войната ще продължи, ако няма отстъпки от Украйна
27 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп
25 Март 2026

