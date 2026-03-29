Посредниците преговарят за войната в Иран

В Пакистан започнаха преговори на високо равнище по повод иранската криза, съобщи CNN.

Двудневната среща на външните министри на Египет, Турция, Саудитска Арабия и Пакистан в Исламабад e посветена на деескалацията на конфликта. Както съобщава CNN, страните, които всъщност са посредници в конфликта между Иран и САЩ, обсъждат стартиране на дипломатически процес.

Ключов посредник е Пакистан, който поддържа най-тесни контакти както със САЩ, така и с Иран. Исламабад вече предаде на Техеран мирен план от 15 точки, подготвен от американската страна.

Определено внимание към преговорите привлече и куриозен инцидент — точно преди началото на срещата пакистанският външен министър Исхак Дар се подхлъзна и падна.