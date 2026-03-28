Хутите в Йемен влязоха във войната в Иран

ЕПА/БГНЕС Поддръжници на хутите на демонстрация в подкрепа на Иран в йеменската столица Сана.

Подкрепяното от Иран бунтовническо движение на хутите в Йемен обяви, че е изстреляло балистични ракети срещу Израел, като така отбелязва влизането си във войната, съобщи CNN. Израелската армия съобщи по-рано, че е засякла ракета, изстреляна към Израел от Йемен, и работи по нейното прихващане.

В изявление на хутите се казва, че са извършили първата си операция със залп от балистични ракети, насочени към израелски военни обекти. Като мотив се посочват атаките срещу Ливан, Иран, Ирак и Палестина.

Затварянето на пролива Баб ал-Мандаб край бреговете на Йемен – преградата, свързваща Червено море с глобалните корабни пътища – е "жизнеспособен вариант", заявил е Мохамед Мансур, заместник-секретар на министерството на информацията на хутите, в текстово съобщение до CNN.

Хутите принадлежат към т.нар. "Ос на съпротивата", създадена от Иран - антиизраелски и антизападен алианс от регионални милиции, подкрепяни от ислямската република. Движението отдавна получава военна помощ от Техеран, особено с ескалацията на гражданската война в Йемен и засилването на съперничеството на Иран със Саудитска Арабия. Според доклад от 2021 г. на Центъра за стратегически и международни изследвания, Иран е предоставил на групировката морски мини, балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.