Хутите в Йемен влязоха във войната в Иран

Движението съобщи, че е изстреляло балистични ракети срещу израелски военни обекти

Днес, 10:14
Поддръжници на хутите на демонстрация в подкрепа на Иран в йеменската столица Сана.
ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС

Подкрепяното от Иран бунтовническо движение на хутите в Йемен обяви, че е изстреляло балистични ракети срещу Израел, като така отбелязва влизането си във войната, съобщи CNN. Израелската армия съобщи по-рано, че е засякла ракета, изстреляна към Израел от Йемен, и работи по нейното прихващане.

В изявление на хутите се казва, че са извършили първата си операция със залп от балистични ракети, насочени към израелски военни обекти. Като мотив се посочват атаките срещу Ливан, Иран, Ирак и Палестина.

Затварянето на пролива Баб ал-Мандаб край бреговете на Йемен – преградата, свързваща Червено море с глобалните корабни пътища – е "жизнеспособен вариант", заявил е Мохамед Мансур, заместник-секретар на министерството на информацията на хутите, в текстово съобщение до CNN.

Хутите принадлежат към т.нар. "Ос на съпротивата", създадена от Иран - антиизраелски и антизападен алианс от регионални милиции, подкрепяни от ислямската република. Движението отдавна получава военна помощ от Техеран, особено с ескалацията на гражданската война в Йемен и засилването на съперничеството на Иран със Саудитска Арабия. Според доклад от 2021 г. на Центъра за стратегически и международни изследвания, Иран е предоставил на групировката морски мини, балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.

Още новини по темата

Мерц обвини Тръмп в "огромна ескалация" на войната
28 Март 2026

Тръмп удължи ултиматума към Иран до 6 април
27 Март 2026

Путин поиска големият бизнес да се включи във войната с пари
26 Март 2026

Израел ликвидира командира на иранските ВМС
26 Март 2026

С фалшиви новини Иран взима предимство в онлайн войната
26 Март 2026

Американският десант на остров Харг може да започне скоро
26 Март 2026

Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии
26 Март 2026

Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп
25 Март 2026

САЩ стоварват нови елитни части край Персийския залив
24 Март 2026

Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

24 Март 2026

Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран
24 Март 2026

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран
23 Март 2026

МВнР призова българите в Близкия Изток незабавно да напуснат
23 Март 2026

Иран нанесе масирани удари по градове в Израел
22 Март 2026

