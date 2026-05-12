Трима министри напуснаха правителството на Стармър

Трети министър подаде оставка от правителството на Великобритания, докато премиерът Кир Стармър се бори за политическото си бъдеще.

Алекс Дейвис-Джоунс, Джес Филипс и Миата Фанбуле обявиха днес, че напускат постовете си, докато Стармър се опитваше да укроти нарастващото недоволство в лейбъристката партия срещу неговото лидерство.

Дейвис-Джоунс поиска премиерът да подаде оставка след погрома на местните избори миналата седмица, при които лейбъристите загубиха контрола над Уелс за първи път от век насам.

По-малко от час по-рано г-жа Филипс подаде оставка като министър. Тя каза на Стармър, че той е „в основата си добър човек“, но го обвини в бездействие по отношение на насилието срещу жени и момичета.

Г-жа Фанбуле, министърката по въпросите на общностите, също обяви, че подава оставка. По-късно тя призова Анди Бърнъм, кметът на Манчестър, да замести Стармър.

Очаква се шестима министри – Шабана Махмуд, Джон Хили, Ед Милибанд, Лиза Нанди, Ивет Купър и Уес Стрийтинг – да поискат оставката на премиера.

Британския премиер Кир Стармър реши да брани поста си от атаката на съпартийците си от Лейбъристката партия. Той отказа да обсъжда с министрите от кабинета си резултатите от местните избори, въпроса за оставката си и им обясни, че днешното заседание на кабинета трябва да е само “обикновено”. Стармър отказа и разговори с отделни министри след заседанието на кабинета. В същото време броя на депутатите, които искат смяна на лидера, респективно - на премиера на Великобритания, нарасна до 80 и това може да стартира процедурата по искане на вот на недоверие. Тази процедура обаче още не е обявена.

Преди това министърът на общините Миата Фанбуле подаде оставка и призова Стармър да определи график за напускането си. В писмото си за оставка тя каза на министър-председателя, че „обществото не вярва, че можете да поведете тази промяна – и аз също не вярвам“.

Властта на британския премиер Кир Стармър започна да се изплъзва в понеделник вечерта, след като министри от кабинета му го призоваха да определи график за напускането си, а депутати от неговата Лейбъристка партия стартираха подписка за оставката му.

Премиерът предупреди, че страната „никога няма да прости“ на лейбъристите за това, че я вкарват в хаоса на избори за лидер, и че възнамерява да докаже, че скептиците в и извън партията грешат.

Двама министри от кабинета – Ивет Купър, министър на външните работи, и Шабана Махмуд, министър на вътрешните работи – са казали на премиера, че той трябва да определи плавен преход на властта след разгромните изборни поражения, съобщи "Гардиън".

Най-малко още двама – за които се смята, че са Джон Хили и Дейвид Лами – обсъдили със Стармър как трябва да подходи „отговорно, достойно и организирано“. Има и поддръжници на Стармър сред министрите - Ричард Хърмър и Стив Рийд го призоваха "да продължи да се бори".

Напрежението в Лондон ескалира след катастрофалните резултати на местните и регионалните избори миналата седмица. Според актуалните данни лейбъристите загубиха над 1000 места в местните съвети в Англия. Партията беше отстранена от власт в Уелс след 27-годишно управление, а големият печеливш от ситуацията е партията Reform UK на Найджъл Фараж, която отбеляза сериозен ръст.

В същото време и 70 депутати от Лейбъристката партия призоваха Кир Стармър да подаде оставка, съобщава Sky News.

Петима парламентарни сътрудници, приближени до влиятелни фигури в кабинета като Уес Стрийтинг, подадоха оставки в понеделник вечерта. Депутатите обвиняват Стармър в липса на визия, неуспех в справянето с разходите за живот и спорни назначения (като това на Питър Манделсън за посланик в САЩ).

В реч, произнесена в понеделник, премиерът бе категоричен, че няма да подаде оставка, а партията не бива да повтаря грешките на консерваторите с честа смяна на лидери.

Очаква се днес бурно заседание на кабинета, където министрите ще трябва да решат дали ще продължат да подкрепят премиера. За официално задействане на процедура по смяна на лидера са необходими подписите на 81 депутати (20% от парламентарната група). Бунтовниците са съвсем близо до тази бройка.

Най-често споменаваните имена за нов лидер са Уес Стрийтинг и кметът на Манчестър Анди Бърнам, макар вторият в момента да не е депутат, което е пречка за лидерския пост.

