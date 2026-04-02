България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток

Обединеното кралство покани 35 държави – включително България, но без САЩ – за да обсъди възможностите за отваряне на Ормузкия проток, жизненоважния морски маршрут за петрол и газ, който бе блокиран от Иран.

България ще участва в разговорите по покана на британския премиер, но твърдо няма да бъде част от военна операция там. Това потвърдиха за БНТ от Външното ни министерство.

Заседанието днес ще е по видеоконферентна връзка. Великобритания застава начело на дипломатическата инициатива, в която са зявили участие страни като Франция, Германия, Италия, Нидерландия и някои страни от Персийския залив, за да бъде отворен отново Ормузкият проток, през който се транспортира 20% от световния петрол. Американският президент Доналд Тръмп снощи се обърна към американския народ в първата си реч, посветена на войната в Иран. В 19-минутното си изказване президентът на Съединените щати посочи, че основните цели са почти изпълнени и призова съюзниците на Вашингтон "да съберат смелост" за осигуряването на корабоплаването през Ормузкия проток.

Доналд Тръмп заяви, че останалите страни ще трябва сами да направят протока безопасен, ако САЩ преустановят ударите си срещу Техеран, като същевременно разкритикува липсата на подкрепа за неговата война от страна на европейските страни.

От „Даунинг стрийт“ 10 заявиха, че това ще бъде първият път, в който тези 35 страни се събират, за да обсъдят приложим план за отваряне на протока. Премиерът Стармър допълни, че британските военни експерти ще се срещнат след това, „за да разгледат как можем да мобилизираме нашите способности и да направим протока достъпен и безопасен след преустановяването на бойните действия“.

Въпреки това Стармър, който в понеделник свика ръководителите на енергийни и спедиторски компании на „Даунинг стрийт“ 10, предупреди, че разчистването ще отнеме дълго време след края на военните действия. „Трябва да бъда откровен с хората по този въпрос – това няма да бъде лесно“, каза той.

От Южна Корея френският президент Макрон коментира, че военна операция за освобождаване на Ормузкия проток е „нереалистична“, изразявайки недоволство от противоречивите изявления на президента на САЩ Тръмп по повод войната с Иран.

„Има хора, които се застъпват за освобождаването на Ормузкия проток със сила чрез военна операция – позиция, която понякога се изразява от Съединените щати. Казвам понякога, защото тя се е променяла, това никога не е бил вариантът, който сме избрали, и ние го считаме за нереалистичен“, каза Макрон.

„Това е нереалистично, защото би отнело прекалено много време и би изложило всеки, който преминава през протока, на заплахи от страна на Иранската революционна гвардия, която разполага със значителни ресурси, както и с балистични ракети, (и) редица други рискове“, посочи той, цитиран от АФП.

„Това може да стане само в сътрудничество с Иран. Затова на първо място трябва да има примирие и възобновяване на преговорите“, добави френският президент.

Списък на поканените страни:

🇦🇺 Австралия

🇧🇭 Бахрейн

🇧🇬 България

🇨🇦 Канада

🇨🇱 Чили

🇭🇷 Хърватия

🇨🇿 Чехия

🇩🇰 Дания

🇪🇪 Естония

🇫🇮 Финландия

🇫🇷 Франция

🇩🇪 Германия

🇮🇹 Италия

🇯🇵 Япония

🇽🇰 Косово

🇱🇻 Латвия

🇱🇹 Литва

🇲🇭 Маршалови острови

🇲🇩 Молдова

🇲🇪 Черна гора

🇳🇿 Нова Зеландия

🇳🇬 Нигерия

🇲🇰 Северна Македония

🇳🇴 Норвегия

🇵🇦 Панама

🇵🇹 Португалия

🇰🇷 Южна Корея

🇷🇴 Румъния

🇸🇮 Словения

🇸🇪 Швеция

🇳🇱 Нидерландия

🇹🇹 Тринидад и Тобаго

🇦🇪 Обединени арабски емирства

🇰🇼 Кувейт

🇴🇲 Оман

🇵🇰 Пакистан

🇶🇦 Катар

🇸🇦 Саудитска Арабия

🇹🇷 Турция