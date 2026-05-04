Иран атакува ОАЕ с ракети и дронове

Иран е изстрелял четири крилати ракети към Обединените арабски емирства. Три са били прихвати над териториални води, четвърдата е паднала в морето, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ.
Ирански дрон е ударил петролен обект в Фуджейра и там е избухнал пожар, съобщиха властите на емирството. Трима души са ранени.
A fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries Zone after what UAE authorities described as a drone strike from Iran, with civil defense teams working to bring the blaze under control.
Фуджейра не е случайна цел. Това е основният терминал за износ на петрол на ОАЕ в Оманския залив, единственото голямо пристанище на ОАЕ, през което може изцяло да се заобикали Ормузкия проток.
Полетите към Дубай и Фуджейра бяха отклонявани.
ОАЕ заплашиха Иран с ответни мерки за ракетните удари и ударите с дронове. Министерството на външните работи на страната заяви, че ОАЕ няма да толерира никакви атаки срещу сигурността си и си запазва законното право да отговори на иранска атака. ОАЕ държи Иран изцяло отговорен за последиците от атаките и изисква незабавното им прекратяване, се казва в изявлението.
Цената на петрола, сорт Brent, веднага се качи над $114.