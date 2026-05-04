Руските дипломати в САЩ се сблъскаха с практика за принудително даване на американско гражданство на децата на руските дипломати, родени на територията на страната, под предлог, че това е закрепено в конституцията на САЩ, а характерът на консулския имунитет е ограничен. Това пише в статия за "Ведомости" говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Не е ясно какъв е поводът за статията.

Според нея руските дипломати нямат вина за това. "Колегите работят, оформят всички документи според руското законодателство и изискванията на Виенската конвенция, с уважение се отнасят към законите на САЩ", пише Захарова. При раждането на деца на територията на САЩ те веднага получават руско гражданство, ясно съзнавайки, че с американското гражданство няма да има проблем, тъй като върху дипломатите "правото на територията" не се разпространява автоматично. Никой не може да ви застави да станете гражданин на чужда държава, отбелязва тя. В стратегическото ръководство на Службата за гражданство и имиграция на САЩ, както и в Кодекса за федералните правила ясно се казва, че децата на чуждестранните дипломати не получават американско гражданство автоматично, тъй като имат дипломатически имунитет.

"Симптоматично е, че сегашната активизация на Държавния департамент при незаконното раздаване на американско гражданство на децата на сътрудници на руската дипломатическа мисия, което не им е нужно, а местните власти не разрешават отказ, става именно сега, когато на основата на договореностите между лидерите на Русия и САЩ се предприемат опити за отстраняване на такива "дразнители", пише Захарова.

Според нея произволното предоставяне на гражданство на САЩ на децата на сътрудници на руската дипломатическа мисия потенциално дава на Вашингтон лостове за недобросъвестен натиск. "А ако изведнъж детето бъде похитено под предлог, например ювенално право /система от правни норми, насочени към регулиране на отношенията, свързани с правата на децата, техния статут и държавна намеса в семейството, бел.ред./ или необходимост да бъде проверено за джентърско съответствие в рамките на поредния изблик на "нова нормалност"? А такива примери ние виждаме немалко", отбелязва тя.

Руската страна не признава натрапването на американско гражданство на граждани на Русия, родени в семействата на нашия дипломатически, административно-технически и консулски персонал в САЩ. Ще искаме от американските потвърждение във всеки конкретен случай, че новороденото не се намира под юрисдикцията на САЩ и има всички имунитети и привилегии, предвидени във Виенската конвенция, както и в двустранните договорености", категорична е тя.

Реакция

Статията на Захарова предизвика взрив от сарказъм дори и сред Z-кореспондентите. "Какво потресаващо в своята безпринципност коварство: Не стига, че децата на естаблишмънта под заплаха от физическа разправа са карани да купуват на Запад луксозни имоти и активи. Не стига, че с шантаж принуждават жените и любовниците да пътуват и раждат в САЩ, за да имат децата американско гражданство. А сега коварният Държавен департамент насила дава такова гражданство. И от него няма спасение! Чудовищно! Тотален криндж е тази антикризисна кампания", пише "ПриZрак Новороссии".

"А жените на руските дипломати също ли Тръмп накара да раждат в САЩ?", пита "Два майора".

"Дайте дружно да подкрепим тези мъченици, геройски приели този удар на съдбата вместо нас. Помислете само колко им е тежко - на някои са натрапили не само американски паспорт, но и недвижимост и чувал с пари - с такъв товар път обратно няма", саркастичен е "Военный Осведомитель".