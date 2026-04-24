Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Примирието между Ливан и Израел е продължено с още три седмици, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Решението е било взето след негова среща в Белия дом с високопоставени представители на Израел и Ливан.

"САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат в защитата срещу "Хизбула", написа Тръмп в Truth Social. Той добави, че скоро ще приеме във Вашингтон премиера на Израел Бенямин Нетаняху и президента на Ливан Жозеф Аун.

На 16 април Тръмп обяви, че Израел и Ливан са сключили примирие за 10 дни, а преди това в Белия дом се проведоха първите за 34 години двустранни преговори между двете страни. По-рано Израел нанасяше удари по позиции на ливанската радикална групировка "Хизбула", която пък го обстрелваше в подкрепа на Иран.

Въпреки обявеното примирие, насилието в региона продължава. В сряда Ливан обвини Израел в авиоудар, при който бе убита журналистка, а Израел отговори, че е действал в защита на свои военнослужещи.

Прекратяването на огъня срещу Ливан бе едно из исканията на Иран в преговорите със САЩ.