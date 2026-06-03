Иран атакува летището на Кувейт

Иран е атакувал летището на Кувейт. Местните власти съобщават, че са пострадали най-малко 63 души, пише Reuters. Сред ранените има служители на летището и пътници.
Загинал е един човек. Reuters, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на Кувейт, съобщава, че сред пострадалите има хора с тежки наранявания.
🚨 مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر.— الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) 3 юни 2026 г.
اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx
Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) 3 юни 2026 г.
They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.
Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT
Доналд Тръмп коментира в Трут Соушъл: Мащабни щети на международното летище в Кувейт след ирански удар с дрон. Иран многократно е атакувал гражданска инфраструктура в арабския свят.
Massive damage at Kuwait International Airport following an Iranian drone strike.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) 3 юни 2026 г.
Iran has repeatedly targeted civilian infrastructure across the Arab world.pic.twitter.com/xIGec08IdO
Кувейтското външно министерство, цитирано от Франс прес, съобщи, че мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, в това число международното летище. Нанесени са щети на важна инфраструктура, включително на дипломатически мисии, посочи в изявление министерството, осъждайки "иранската агресия".
"Сигурността на държавата Кувейт, нейният суверенитет, както и безопасността на гражданите й и на хората, които живеят на нейна територия, представляват червена линия", допълни ведомството.
Малко след това иранското външно министерство осъди американски удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право.
Министерството заяви, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. То предупреди също, че Иран си запазва правото на самоотбрана и ответни действия при всяко ново нападение.
Иран си играе с огъня, след като Ислямската република извърши атака срещу Кувейт. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си.
Нетаняху беше попитан дали примирието все още е в сила след последните нападения срещу Кувейт и Бахрейн.
„Иран със сигурност знае какво каза президентът на САЩ – че при необходимост ще има пълномащабно възобновяване на военните действия“, посочи израелският премиер.
„Това е решение на президента. Израел е готов, американските сили също са готови. Смятам, че Иран трябва да вземе това предвид. Мисля, че го отчита, но си играе с огъня, това е ясно“, добави Нетаняху.