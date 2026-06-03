Иран атакува летището на Кувейт

Иран е атакувал летището на Кувейт. Местните власти съобщават, че са пострадали най-малко 63 души, пише Reuters. Сред ранените има служители на летището и пътници.

Загинал е един човек. Reuters, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на Кувейт, съобщава, че сред пострадалите има хора с тежки наранявания.

🚨 مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر.



اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) 3 юни 2026 г.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) 3 юни 2026 г.

Доналд Тръмп коментира в Трут Соушъл: Мащабни щети на международното летище в Кувейт след ирански удар с дрон. Иран многократно е атакувал гражданска инфраструктура в арабския свят.

Massive damage at Kuwait International Airport following an Iranian drone strike.

Iran has repeatedly targeted civilian infrastructure across the Arab world.pic.twitter.com/xIGec08IdO — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) 3 юни 2026 г.

Кувейтското външно министерство, цитирано от Франс прес, съобщи, че мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, в това число международното летище. Нанесени са щети на важна инфраструктура, включително на дипломатически мисии, посочи в изявление министерството, осъждайки "иранската агресия".

"Сигурността на държавата Кувейт, нейният суверенитет, както и безопасността на гражданите й и на хората, които живеят на нейна територия, представляват червена линия", допълни ведомството.

Малко след това иранското външно министерство осъди американски удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право.

Министерството заяви, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. То предупреди също, че Иран си запазва правото на самоотбрана и ответни действия при всяко ново нападение.

Иран си играе с огъня, след като Ислямската република извърши атака срещу Кувейт. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си.

Нетаняху беше попитан дали примирието все още е в сила след последните нападения срещу Кувейт и Бахрейн.

„Иран със сигурност знае какво каза президентът на САЩ – че при необходимост ще има пълномащабно възобновяване на военните действия“, посочи израелският премиер.

„Това е решение на президента. Израел е готов, американските сили също са готови. Смятам, че Иран трябва да вземе това предвид. Мисля, че го отчита, но си играе с огъня, това е ясно“, добави Нетаняху.