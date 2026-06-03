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Иран атакува летището на Кувейт

Има един убит и 63-ма са ранени

03 Юни 2026Обновена
Разрушенията на летището в Кувейт
Разрушенията на летището в Кувейт

Иран е атакувал летището на Кувейт. Местните власти съобщават, че са пострадали най-малко 63 души, пише Reuters. Сред ранените има служители на летището и пътници.

Загинал е един човек. Reuters, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на Кувейт, съобщава, че сред пострадалите има хора с тежки наранявания.

 

 

 

Доналд Тръмп коментира в Трут Соушъл: Мащабни щети на международното летище в Кувейт след ирански удар с дрон. Иран многократно е атакувал гражданска инфраструктура в арабския свят.

Кувейтското външно министерство, цитирано от Франс прес, съобщи, че мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, в това число международното летище. Нанесени са щети на важна инфраструктура, включително на дипломатически мисии, посочи в изявление министерството, осъждайки "иранската агресия".

"Сигурността на държавата Кувейт, нейният суверенитет, както и безопасността на гражданите й и на хората, които живеят на нейна територия, представляват червена линия", допълни ведомството.

Малко след това иранското външно министерство осъди американски удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право.

Министерството заяви, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. То предупреди също, че Иран си запазва правото на самоотбрана и ответни действия при всяко ново нападение.

Иран си играе с огъня, след като Ислямската република извърши атака срещу Кувейт. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си.

Нетаняху беше попитан дали примирието все още е в сила след последните нападения срещу Кувейт и Бахрейн.

„Иран със сигурност знае какво каза президентът на САЩ – че при необходимост ще има пълномащабно възобновяване на военните действия“, посочи израелският премиер.

„Това е решение на президента. Израел е готов, американските сили също са готови. Смятам, че Иран трябва да вземе това предвид. Мисля, че го отчита, но си играе с огъня, това е ясно“, добави Нетаняху. 

 

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Ключови думи:

Кувейт, Иран

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