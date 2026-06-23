САЩ вдигнаха за 60 дни санкциите от Иран

САЩ вдигнаха санкциите срещу Иран за 60 дни веднага след първите преговори по подготвяното мирно споразумение. Това е първата от няколкото стъпки, предвидени в споразумението за предоставяне на икономическа помощ на Техеран, в която Министерството на финансите на САЩ обяви освобождаване от санкции до 21 август, което позволява на Иран да продава петрол и свързани с него продукти и да получава плащане за тях.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че разговорите с ирански представители в Швейцария са положили добра основа за окончателно мирно споразумение, макар Иран да отрече, че е започнал обсъждания на ядрената си програма. Изявлението на Ванс за постигнат напредък свали почти моментално цените на петрола с с 3%.

Двете страни се споразумяха за пътна карта за постоянно споразумение в рамките на 60 дни на преговорите си в швейцарския планински курорт Бюргенщок, собственост на Катар. Те се разбраха и относно механизъм за прекратяване на боевете в Ливан между Израел и Хизбула и откриха комуникационна линия, за да се осигури безопасно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток.

Разногласия

Появиха се обаче доста разминаващи се изявления от двете страни за резултатите от съглашението.

Джей Ди Ванс заяви, че Техеран се е съгласил да допусне ядрени инспектори и да създаде механизми за управление на замразените си активи в чужбина и за управление на прекратяването на огъня. „Положихме много добра основа за успешна окончателна сделка“, каза той.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей обаче каза пред официалната информационна агенция IRNA, че Иран все още не е обсъждал ядрени въпроси, нито е поел нови ангажименти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на свой ред написа в своята социална мрежа Truth Social, че Иран ще се съгласи да проведе инспекции на оръжия, за да гарантира „ядрена честност“. „Ако Иран не спази споразумението си или ако не се държи добре, ще направя това, което трябва“, каза по-късно той пред репортери.

И още разногласия. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в социалните медии, че Техеран си е осигурил освобождаване на износа на петрол и нефтохимически продукти, както и на някои от замразените си активи в чужбина, а също и стартиране на план за възстановяване и развитие на Иран.

Специално за активите Ванс заяви, че пратеникът на Белия дом Джаред Кушнер, е изготвил процес, чрез който САЩ и Катар ще имат контрол върху иранските средства, когато те бъдат размразени, а парите може да се изразходват за американска царевица, соя и пшеница. „Така че парите, които ще съберем, ще отидат при нашите фермери“, добави Тръмп.

Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати обаче каза, че няма такова задължение и, че поне част от останалите замразени средства може да се използват за закупуване на други несанкционирани стоки.