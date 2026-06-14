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В Иран протестират срещу споразумението със САЩ

Днес, 13:01
Абас Арагчи и Мохамад Багер Галибаф са главните преговарящи от страна на Иран
БГНЕС/ЕПА
Абас Арагчи и Мохамад Багер Галибаф са главните преговарящи от страна на Иран

Масови протести избухнаха в Иран срещу външния министър Абас Арагчи и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заради предстоящото споразумение със САЩ, предава Тengrinews.

Недоволните ирански граждани твърдят, че "властите и преговарящите продават суверенитета на страната зад гърба на народа“, като по улиците се чуват скандирания: "Смърт за Арагчи!'', "Арагчи, засрами се!'' и "Галибаф, Арагчи, оставка, оставка!''

Докато лидерите на САЩ и Пакистан прогнозират подписването на дългоочаквано рамково споразумение за прекратяване на военните действия в неделя, Техеран изрази съмнения относно времето на този ход, съобщава Reuters.

Напрежението се покачи, след като в събота президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалните медии, че подписването е планирано за 14 юни – неговия 80-и рожден ден.

Иран обаче не е потвърдил датата, като говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди да не се коментира времето на събитието и заяви пред държавните медии: "Това няма да се случи утре, но може да стане стане факт в следващите дни'', уточни той.

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Ключови думи:

Иран, САЩ, Абас Арагчи, Мохамад Галибаф, Техеран

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