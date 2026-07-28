В Гърция вече глобяват с 350 евро за спряла кола с работещ двигател

ЕПА/БГНЕС архив От министерството на транспорта в южната ни съседка уточняват, че забраната не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка.

В Гърция влиза в сила забрана автомобилите да остават с работещ двигател при по-продължителен престой на едно място. Например, ако спре пред заведение, за да може спътникът му да купи кафе или закуска, шофьорът е длъжен да изключи мотора. В противен случай ще получи фиш за глоба в размер на 350 евро. От министерството на транспорта в южната ни съседка уточняват, че забраната не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка.

Целта е да се ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване, предаде БНР.

От гръцката пътна полиция информират и за акцията "без каска". Само за седмица са наложени 2400 глоби на мотористи. Липсата на каска гарантира 350 евро санкция. Собствениците на бензиностанции също се включиха в кампанията и не продават гориво на мотористи без каски.