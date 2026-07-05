Гърция евакуира туристи от Халкидики заради горски пожари

Няколко региона в Северна Гърция са обхванати от горски пожари. Това принуди местните служби да активират системата за извънредни ситуации и да наредят предварително извеждане на хора от определени зони на п-ов Халкидики и в околностите на Солун, информират гръцките медии.

Според данни на местните издания, сред хората, които е трябвало да бъдат евакуирани, има и чуждестранни туристи. От генералното консулство на България в Солун предоставиха информация за БТА, според която към 22:20 ч. местно време в дипломатическото представителство няма получени сигнали за ранени наши сънародници или за такива, които имат нужда от спешна помощ.

Огнището в близост до Неа Каликратия на Халкидики, наложило спешното извеждане на жителите от два квартала, вече е овладяно и локализирано. В акцията по потушаването на пламъците са се включили 45 огнеборци с общо 12 специализирани автомобила, множество доброволци, както и специализирана летателна техника - самолети и хеликоптери.

В същото време регионалният портал "Вория" предава за друго активно огнище, което е обхванало горски масиви и земеделски площи край град Солун. Гражданите в тази зона са били уведомени чрез спешната система 112 с конкретни инструкции за незабавна евакуация.

Официалните власти в Гърция отправят апел към местното население и почиващите в застрашените райони да следват стриктно и без изключение разпоредбите на Агенцията за гражданска защита.

До този момент няма данни за ранени или пострадали хора.