Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гърция евакуира туристи от Халкидики заради горски пожари

Няма данни за бедстващи българи, съобщиха от консулството в Солун

Днес, 08:14
Гръцки пожарникар се бори с огнената стихия край градчето Даутбал на 10 км северно от Солун.
ЕПА/БГНЕС
Гръцки пожарникар се бори с огнената стихия край градчето Даутбал на 10 км северно от Солун.

Няколко региона в Северна Гърция са обхванати от горски пожари. Това принуди местните служби да активират системата за извънредни ситуации и да наредят предварително извеждане на хора от определени зони на п-ов Халкидики и в околностите на Солун, информират гръцките медии.

Според данни на местните издания, сред хората, които е трябвало да бъдат евакуирани, има и чуждестранни туристи. От генералното консулство на България в Солун предоставиха информация за БТА, според която към 22:20 ч. местно време в дипломатическото представителство няма получени сигнали за ранени наши сънародници или за такива, които имат нужда от спешна помощ.

Огнището в близост до Неа Каликратия на Халкидики, наложило спешното извеждане на жителите от два квартала, вече е овладяно и локализирано. В акцията по потушаването на пламъците са се включили 45 огнеборци с общо 12 специализирани автомобила, множество доброволци, както и специализирана летателна техника - самолети и хеликоптери.

В същото време регионалният портал "Вория" предава за друго активно огнище, което е обхванало горски масиви и земеделски площи край град Солун. Гражданите в тази зона са били уведомени чрез спешната система 112 с конкретни инструкции за незабавна евакуация.

Официалните власти в Гърция отправят апел към местното население и почиващите в застрашените райони да следват стриктно и без изключение разпоредбите на Агенцията за гражданска защита.

До този момент няма данни за ранени или пострадали хора.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

горски пожари, Гърция

Още новини по темата

Шефове на гръцка магистрала бяха осъдени за хаос на пътя
29 Юни 2026

Увеличил се е броят на глобените в Гърция български шофьори
23 Юни 2026

Гърция пусна от ареста заподозрения в шпионаж българин
15 Юни 2026

Гърция започна масово да глобява за палатки и кемпери на плажа
13 Юни 2026

Има щети по къщи и пътища при серия земетресения в Гърция
07 Юни 2026

Гърция прие първите жени наборници в пилотна военна програма
05 Юни 2026

Плажуващите в Гърция вече не могат да разчитат на чадър срещу едно кафе
31 Май 2026

Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция
31 Май 2026

Високи цени стъписват туристите в Гърция

29 Май 2026

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса