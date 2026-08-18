Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев спрямо Русия.

“Румен Радев иска да излезе от „коалицията на желаещите“ и заявява, че всичко трябва да се решава по дипломатически път. Как смятате, ще успее ли все пак Европейският съюз да му окаже натиск?“, попита руската телевизия ВГТРК Лавров, който отговаря следното: „Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“.

„Нека те там сами се разберат помежду си“, добави още ръководителят на руската дипломация.

„Реториката на България към Русия стана по-сдържана и рационална, откакто на власт дойде новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев“, заяви само преди дни в интервю за ТАСС на Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство.

„След като новото правителство, водено от бившия президент Радев, дойде на власт в България, реториката на официална София относно Русия и кризата около Украйна стана по-сдържана и придоби по-рационален тон“, похвали Пилипсон.

По думите му, позовавайки се първенството на българските национални интереси, София отправя съвсем разумни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс към Русия.

„Въпреки това е рано да се говори за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество на този етап. В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високата степен на политическа зависимост на София от Брюксел“, заключи дипломатът.