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Радев обяви опозицията за глупава, наивна и виновна за цените

Премиерът хвърли отговорността за инфлацията върху еврозоната, макар че министрите му го отричат

02 Окт. 2026Обновена
Премиерът, заедно със своя заместник Александър Пулев, се забавлява с въпросите на опозицията.
БГНЕС
Премиерът, заедно със своя заместник Александър Пулев, се забавлява с въпросите на опозицията.

Премиерът Румен Радев превърна днешното си участие в парламентарния контрол в демонстрация на презрение към опозицията, а оттам и към надзора, който Народното събрание упражнява върху правителството. Радев обяви опонентите си за глупави, наивни и хвърли върху тях цялата отговорност за растящите цени.

Повод даде въпрос към него на депутата от "Продължаваме Промяната" Венко Сабрутев. Той разкритикува намаляващата минимална работна заплата, а инициативата на управляващата "Прогресивна България" за "кошница с грижа" определи като "кошница с лъжи и без грижа". "Това ли ви е битката с олигархията?", попита накрая Сабрутев.

"Битката с олигархията я водим и ще я водим. Но битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим", отвърна му Румен Радев, сподирен от ръкоплясканията на депутатите си. Той обвини опозицията, че е излъгала българите, че с влизането в еврозоната цените ще паднат. "Чудя се как хора, които могат да претендират за интелектуално превъзходство, нямат елементарна логическа мисъл и да не знаят какво се случва в другите държави в Европа, Хърватска например. Вие питате защо са високи цените. Ами, заради вас са високи", заключи премиерът, който многократно в миналото назначаваше служебни правителства, прокарващи неговите виждания в управлението. Депутатите му отново го възнаградиха с ръкопляскания.

Сабрутев контрира като напомни, че вицепремиерите Гълъб Донев и Атанас Пеканов са отрекли, че еврозоната носи отговорност за инфлацията. "Г-н Радев ли лъже или г-н Гълъб Донев е неадекватен финансов министър?", попита депутатът. И предупреди, че "гражданите ще се произнесат на улицата".

"Днес съм много миролюбив", със спокойна усмивка реагира Радев. После обясни, че обещал да овладее ръста на цените, а не че ще ги намали с определен процент, а битката с олигархията трябвало да се води с нейните подставени лица. "Не директно като вас да арестуваме политически лидери, а после да ги изпираме", язвително напомни премиерът за т.нар. "сглобка" между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. "Тук уроци по олигархия как да я борим не ни преподавайте!", приключи Радев.

От няколко отговора на въпроси се разбра, че основното "оръжие" за битка с високите цени, ще е нов, национален, електронен регистър на цените на храните, където контролните органи ще могат да погледнат, да сравнят и да си направят извода дали някой злоупотребява. Никой не бил направил това досега и затова битка на практика не се водила.

По същия начин се разви и размяната му на реплики със зам.-председателя на "Възраждане" Цончо Ганев, който изреди дълъг списък на предизборни обещания, които според него премиерът е нарушил, включително да развали военното споразумение с Украйна, да отмени санкциите над Русия и да възобнови вноса на руски петрол. Радев и на него каза, че е "миролюбиво настроен" и сподели доволно, че реакцията на Москва на изказването му на форум на "Евронюз" е била да "приветства връщането на разума и на диалога". "Там приветстват българския министър-председател, а не Цончо Ганев от "Възраждане"", презрително се обърна към депутата премиерът. Отново получи рутинните аплодисменти от публиката си.

"Изпускате си нервите, недейте така!", порица го Ганев. И посъветва Радев да не слуша "трубадурите си", а да чете руската агенция ТАСС. "За разлика от вас, не чета ТАСС", не му остана длъжен премиерът. По отношение на споразумението с Киев той отрече, че е искал развалянето му, и обясни, че всичко в документа зависи от политическата воля на българската страна. "Казах го много ясно – не може. Но като цивилизована държава, няма да суспендираме споразумение", заяви Радев.

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Ключови думи:

Румен Радев, Прогресивна България, Венко Сабрутев, парламентаризъм

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