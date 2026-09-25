След 5 часа драми ПБ наложи промените за минималната заплата

След пет часа драми "Прогресивна България" изгласува окончателно на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се въвеждат нови критерии за определяне на минималната заплата. Текстовете са неясни, а подготвяната наредба, която трябва да ги изясни, противоречи на записаното, но тези критики не трогнаха управляващите. Опозицията единодушно ги определи за "празен чек", "гумен печат", а Анна Бодакова от ПП ги нарече и "наредбата на Шрьодингер".

След вчерашното бурно заседание на социалната комисия, днешният финал също вдигна висок градус на напрежение и спорове. Депутатът Стела Николова (ДБ) откри дебата с хвърчащия лист, който вчера получиха депутатите в комисията от социалното министерство. На него са изброени истинските показатели, които ще се ползват за определяне на минималната заплата. Така в текстовете за Кодекса пише, че ще се ползва издръжка на живота, а в наредбата – че ще се ползва средногодишното изменение в индекса на цените от малката потребителска кошница. "Ето това ни карат да подпишем – празен лист. Концентрацията на власт в Министерския съвет означава, че 500 000 българи ще гадаят какво сънува Гълъб Донев", възмути се Николова.

"Този лист сигурно е само във вашите чанти. А ние ще гласуваме доклад", отвърна на обвинението Мария Тодорова (ПБ). "Не, ние ще гласуваме закон, а Министерският съвет ще гласува наредба, която ще нарушава закона", посочи Стела Николова. Въпросният лист втори ден е ябълка на раздора – виждали са го само неколцина депутати, а социалното министерство така и не го внесе в деловодството, за да добие публичност. Председателстващата Михаела Доцова се измъкна от искането с твърдението, че се иска от нея да се правят неща, които не са уредени в процедурните правила за работата на парламента. Листът тъй или иначе няма официален характер – озаглавен е "Информация", въпреки че съдържа основните правила за определяне на заплатата.

В хода на дебата имаше много съществени критики към предложенията на правителството. Средногодишното изменение на цените противоречи на формата на другите критерии – увеличението на заплатите, а производителността на труда ще се изчисли по средното й годишно увеличение за последните 10 г. Друг голям проблем с новия механизъм е използването на сравнително стари данни за определяне на минималната заплата – за 2027 г. например ще се ползват данни за малката потребителска кошница за 2024/2025 г. и данни за производителност на труда до 2016 г. назад. Липсва яснота какво ще се прави при рязка промяна в ситуацията – например огромен скок на инфлацията. Не пише и как ще се използва новата оценка за адекватност на минималната заплата, която ще се прави веднъж на три години – какво ще стане, ако оценката установи, че заплатата е била неадекватна. Депутатите от опозицията отбелязаха и друго недоразумение в законопроекта на ПБ – с него в Кодекса се записва за пръв път дефиниция на минимална заплата, което беше коментирано като напълно излишно, но в същото време няма дефиниция на изцяло нов термин като издръжка на живота.

Всеки път, когато се видеха натясно, депутатите на Радев се скриваха зад синдикатите и работодателите, които били истинските автори на договорките. Самият размер на заплатата за 2027 г. остава неясен на фона на всичките тези разправии. "Това не е число, а съдържание", обясни в един момент Мария Тодорова. Различни депутати на Радев ту обясняваха, че са отговорили на очакванията на работодателите минималната заплата да е по-ниска, ту, че работещите имат нужда от адекватни възнаграждения.

След няколко прекъсвания заради скандала с Илияна Йотова и позицията ни за Украйна в ООН, дебатът успя да се разходи и през наследството на една и друга партия, като тук вече удивителното единство на опозиционните партии по темата се разпадна и всеки започна да сочи пръст към другия за пенсии, формули и др. "Прогресивна България" няколко пъти благо взеха думата за дълги изложения какви хубави неща предлагат в Кодекса на труда само за да си изпросят от опозицията критики, че дори не са чели какво се предлага. На настойчивите въпроси, задавани по над десет пъти, така и не беше даден отговор.

След 14:00 ч. най-сетне се стигна до гласуване. Там управляващите безпроблемно преодоляха съпротивата и приеха текстовете. Колко ще е минималната заплата за 2027 г. все още не се знае. Тъй като бе отхвърлено предложението на ПП за догодина да важи старата формула, новият размер явно ще е най-много 672,80 евро, а не 690 евро, колкото даваше предишният текст в КТ.

Какво гласуваха депутатите

Минималната заплата вече ще се определя до 15 август на текущата година, като се вземат предвид следните критерии:

1. покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

2. общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. темп на растеж на работните заплати;

4. дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.