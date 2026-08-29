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Дори по старата формула минималната ни заплата е най-ниска в ЕС

Днес, 19:50
Pixabay

В периода 2024 – 2026 г. минималната работна заплата в страната се е увеличила с 30%. През 2024 г. е била 477,04 евро (933 лв.), а през 2026 г. - първата година с евро като официална валута в България, е 620 евро. Но дори след увеличението за 2027 г. и дори да се приложи старата формула за по-голям ръст, нивото на най-ниското заплащане у нас остава под следващата ни на дъното в ЕС Латвия, където то е 780 евро, показват данни на Евростат.

България попада в групата от държави, чиито минимални заплати са под 1000 евро. Това са Малта, Естония, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Латвия. Месечните заплати в тези страни варират от 620 евро (България) до 994 евро (Малта). Най-висока месечна минимална заплата взимат работещите в Люксембург – 2771 евро. В Ирландия, Германия, Нидерландия, Белгия и Франция минималното възнаграждение е над 1500 евро, като Франция е последна в тази група с 1876 евро на месец.

От гледна точка на покупателната способност (ППС) страната ни отново е в дъното на ЕС. Измерена чрез стандарта на покупателната способност, минималната заплата в България през 2025 г. е 993 ППС, а под нас е Естония с 935 ППС. Най-висока е покупателната способност в страните Германия, Люксембург, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Франция, Словения, Испания и Полша, където най-ниска ППС е в Полша – 1547.

При сравнение на минималната работна заплата със средните брутни доходи от 2024 г. най-висок процент на съотношение има в Португалия – 68%, а най-нисък – в Естония, 44%. В 12 държави данните варират между 50 и 60% – Германия, Хърватия, Ирландия, Испания, Кипър, Унгария, България, Словакия, Чехия, Литва, следвани от Малта и Белгия (и двете с 50 на 100). В страната ни съотношението е около 55%, като работниците на минимална работна заплата са около 450 хиляди.

Минималната заплата за 2027 г. все още не е определена. Според новите индикатори тя трябва да е 672,80 евро, но това е горната граница на диапазона, в който ще я определи Министерският съвет. В указанията за подготовката на бюджет 2027 Гълъб Донев е разпоредил на министерствата да готвят сметките си според 660 евро минимална заплата. 

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