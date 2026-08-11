Има договорка за новата минимална заплата

МТСП Изненадващо бърз пробив бе постигнат за минималната заплата, но конкретното увеличение може и да не е толкова близо до договаряне.

Правителството и социалните партньори постигнаха договорка за минималната работна заплата за 2027 г., но засега тя касае само критериите за изчисляване, стана ясно от съобщение на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Разговорите по другите пунктове продължават.

Договорените критерии включват: покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати; дългосрочните равнища на производителността на труда. Веднъж на четири години ще се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

Сега най-ниската заплата за страната се определя по порочна формула - трябва да е 50% от средната заплата. Така всяко увеличение формира ново увеличение. По въпроса имаме да изпълняваме европейска директива за адекватни минимални възнаграждения.

Заради проблемите със съществуващата формула, управляващите спряха действието на текста в Кодекса на труда, който я определя. Това породи опасения, че най-ниската заплата ще остане замразена през следващата година.

Договорените критерии са консенсусни и искани от години - отдавна например бизнесът настоява увеличението да зависи от производителността на труда. От тях обаче на този етап не може да се прогнозира какъв ръст ще се постигне. Издръжката на живота например е широко понятие, като има различни методологии за определянето й, а едната е на КНСБ. Крайният резултат много зависи и от тежестта, която ще има всеки един от тези критерии в определянето на ръста. Производителността на труда например е ключова, но е обикновено с много нисък ръст. Тук вероятно ще бъдат и същинските спорове между бизнеса и синдикатите.

В работната група по определяне на новата минимална заплата участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, социалният министър Наталия Ефремова, синдикатите, работодателските организации. На заседанието днес се включиха и представители на Националния статистически институт.