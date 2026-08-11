Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Има договорка за новата минимална заплата

Ясни са критериите за определянето ѝ, но преговорите продължават

11 Авг. 2026Обновена
Изненадващо бърз пробив бе постигнат за минималната заплата, но конкретното увеличение може и да не е толкова близо до договаряне.
МТСП
Изненадващо бърз пробив бе постигнат за минималната заплата, но конкретното увеличение може и да не е толкова близо до договаряне.

Правителството и социалните партньори постигнаха договорка за минималната работна заплата за 2027 г., но засега тя касае само критериите за изчисляване, стана ясно от съобщение на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Разговорите по другите пунктове продължават. 

Договорените критерии включват: покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на работните заплати; дългосрочните равнища на производителността на труда. Веднъж на четири години ще се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

Сега най-ниската заплата за страната се определя по порочна формула - трябва да е 50% от средната заплата. Така всяко увеличение формира ново увеличение. По въпроса имаме да изпълняваме европейска директива за адекватни минимални възнаграждения.

Заради проблемите със съществуващата формула, управляващите спряха действието на текста в Кодекса на труда, който я определя. Това породи опасения, че най-ниската заплата ще остане замразена през следващата година.

Договорените критерии са консенсусни и искани от години - отдавна например бизнесът настоява увеличението да зависи от производителността на труда. От тях обаче на този етап не може да се прогнозира какъв ръст ще се постигне. Издръжката на живота например е широко понятие, като има различни методологии за определянето й, а едната е на КНСБ. Крайният резултат много зависи и от тежестта, която ще има всеки един от тези критерии в определянето на ръста. Производителността на труда например е ключова, но е обикновено с много нисък ръст. Тук вероятно ще бъдат и същинските спорове между бизнеса и синдикатите.

В работната група по определяне на новата минимална заплата участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, социалният министър Наталия Ефремова, синдикатите, работодателските организации. На заседанието днес се включиха и представители на Националния статистически институт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

ПБ няма намерение да пипа ранното пенсиониране
30 Юли 2026

Бюджетната комисия отмени формулата за минималната заплата
21 Юли 2026

Радев: Ще има нова формула за минималната заплата
23 Юни 2026

Кабинетът готви нова формула за минималната заплата
27 Май 2026

Минималната учителска заплата ще е 1089 евро от 1 януари
19 Ноем. 2025

Евросъдът даде право да се намалява минималната заплата
15 Ноем. 2025

Без тристранка кабинетът ще приеме бюджета за 2026 г.

12 Ноем. 2025

Обрат - минималната заплата ще е 620 евро
30 Окт. 2025

Почват протести срещу бюджет 2026
29 Окт. 2025

Бюджет 2026: 2% скок на вноската за пенсия и 605 евро минимална заплата
28 Окт. 2025

Минималната заплата за 2026 г. необяснимо се бави
21 Окт. 2025

600 000 души ще получават по-висока минимална заплата
06 Окт. 2025

Работодатели поискаха да се замрази минималната заплата
16 Септ. 2025

Най-ниската минимална заплата в ЕС е нашата - 551 евро
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки