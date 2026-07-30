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ПБ няма намерение да пипа ранното пенсиониране

Социалният министър не вярва минималната заплата да остане замразена

30 Юли 2026Обновена
Наталия Ефремова
БГНЕС
Наталия Ефремова

"Прогресивна България" няма намерение да прави промени в един от големите пороците на нашата пенсионна система – твърде широките възможности за ранно пенсиониране. Преразглеждането на тези възможности е препоръка във всички анализи за пенсионна реформа от последните години, като експертите се аргументират, че правилата тук са остарели и неадекватни на съвременните условия на труд.

"Не е тема ранното пенсиониране, нито възрастта. Имаме разписан график за увеличение на възрастта до 2037 г., след това ще се направи преглед", коментира тази сутрин пред Нова телевизия социалният министър Наталия Ефремова. "Тези права са придобити и нямаме намерение в момента да ги преразглеждаме", допълни тя. Това е любопитен мотив, тъй като управляващите нямаха проблеми с отнемането на други придобити права, например тези, свързани с трудовия стаж. В същото време в сектор "Сигурност" в момента не просто има излишно ранно пенсиониране, след което тези хора продължават да работят, но вече срещу пенсия и заплата, а има и двойни привилегии. Тези дни Фискалният съвет опита да предизвика дискусия по темата за ранното пенсиониране в МВР, като предложи за всички, които не са на първа линия, възрастта да се изравни с общата. Явно обаче силовите ведомства ще бъдат пазени до последно за сметка на всички останали.

За минималната заплата, която виси във въздуха, след като беше спряна формулата в Кодекса на труда, министърът коментира, че не вярва да се стигне до замразяване. "Важно е да продължим разговорите между социалните партньори. Не е важно конкретното число, защото заплатата трябва да е базирана на квалификацията на човека, неговия принос, работата, която изпълнява, и на възможностите на икономиката", каза Ефремова. Сега имаме автоматична формула, която не отчита никакви специфики и води до поражения върху възможността изобщо да говорим за показатели, които трябва да се вземат предвид, посочи още тя.

Ефремова защити прокарването на промените в трудовия стаж през бюджетния закон с обяснението, че те имат място в бюджета, защото имали фискален ефект. Тя обаче не можа да посочи какъв е този фискален ефект. "Ще има хора, които ще осъзнаят, че техният трудов договор не е добре оформен, ще могат да претендират да преподпишат договора си пред своя работодател", обясни тя на въпроса на водещата Мирослава Иванова. На последващ коментар, че това ще засегне и много уязвими групи, както и работници, които нямат избор, социалният министър посочи: "Да, включва такива групи - на майки, студенти, хора с увреждания, но не е задължително, обикновено това са хора на два договора". Важно, според нея, е хората да разберат, че трудовият стаж не е равен на осигурителния и 4 часа досега може да се брояха за пълен работен ден, но за пенсия ще се зачетат като половин.

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Ключови думи:

минимална заплата, ранно пенсиониране

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