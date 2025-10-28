Бюджет 2026: 2% скок на вноската за пенсия и 605 евро минимална заплата

Първата неофициална информация за бюджет 2026 потвърждава очакванията за много лоши новини. Управляващите планират едновременно увеличение на осигуровки, по-ниско увеличение на минималната заплата от планираното и замразяване на социални плащания и обезщетения.

Още догодина ще има увеличение на вноската за пенсия с 2 процентни пункта, съобщи БНР. Такава информация съобщи вчера и "Труд". Първоначално трябваше увеличението на вноската за пенсия да е първо с 1 процентен пункт от 2027 г. и после с още 2 пр.п. от 2028 г., а догодина да се запази сегашният размер. Сега очевидно увеличението на осигурителната тежест се изтегля във времето, като освен 2 пр.п. за 2026 г., ще има още 1 пр.п. и от 2028 г.

Максималният осигурителен доход ще бъде 2352 евро от 1 януари. Това прави 4600 лв. при 4130 лв. таван за осигуряването сега, като увеличението е 470 лв., а трябваше да бъде 300 лв., т.е. правителството смята да го увеличи с доста повече от планираното.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 346,87 евро, или 678,4 лв. при 630,50 лв. в момента, съобщи Би Ти Ви. Увеличението е със 7,6%, като това би следвало да бъде и процентът на осъвременяване на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., по швейцарското правило. Според телевизията процентът все още не е посочен, като ще е между 7 и 8% според окончателните данни за инфлацията и осигурителния доход.

На фона на драстичното увеличение на осигуровките, таванът на пенсиите остава 3400 лв., или 1738,40 евро.

Мистерията с липсата на минимална заплата вероятно ще намери развръзка в по-ниска сума от очакваните 1213 лв. (620,20 евро). Според информацията на държавното радио най-ниското възнаграждение ще е 605 евро или 1183 лв., с около 30 лв. по-ниско от очакваното. Минималната заплата се определя като 50% от средната заплата и това е записано в Кодекса на труда. Преди три седмици получената сума - 1213 лв., мина през тристранка, но така и не влезе в Министерския съвет. Бавенето на това постановление създаде подозрения, че размерът на най-ниското възнаграждение за 2026 г. няма да е очакваният. Днес социалният министър Борислав Гуцанов наля масло в съмненията с изявление, че той е подписал за 1213 лв., но "вече трябва да се види кое е възможно и кое - не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос". Дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума, обясни Гуцанов, разкривайки, че има повече от един вариант. За различна минимална заплата ще се наложи промяна в Кодекса на труда, но това няма да е проблем да се направи с преходни и заключителни разпоредби в бюджетните закони.

Вчера "Труд" съобщи, че ще има промени и в начина, по който се използва швейцарското правило, като то ще остане само за пенсиите, но няма да се приложи към добавките, както се прави досега. Това придава известен контекст на изненадващата заявка на премиера Росен Желязков отпреди месец да се увеличи вдовишката добавка като процент от пенсията - от 30% на 35%.

