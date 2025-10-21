Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Минималната заплата за 2026 г. необяснимо се бави

По закон трябваше да е определена до 1 септември

Днес, 09:53
Кабинетът пропусна едно заседание заради политическите трусове, а в дневния ред на днешното отново няма решение за минималната заплата.
БГНЕС
Кабинетът пропусна едно заседание заради политическите трусове, а в дневния ред на днешното отново няма решение за минималната заплата.

Постановлението на Министерския съвет по един от най-ключовите въпроси на следващата бюджетна година - минималната заплата, необяснимо се бави вече две седмици след задължителното обсъждане в тристранката. Решението засяга възнагражденията на най-малко 600 000 българи и хиляди фирми в България, но и тази седмица не е включено в дневния ред на заседанието. То всъщност закъснява с почти два месеца - според Кодекса на труда минималната заплата за следващата година трябва да се определи до 1 септември на текущата на база показатели за средната заплата за възможно най-актуалния период.

Предложението на социалното министерство е най-ниската заплата да стане 1213 лв. от 1 януари. Увеличението отново е двуцифрено - 12,6%, като се дължи, както многократно сме писали, на изкривената формула, заложена преди няколко години в Кодекса на труда. Според нея най-ниското възнаграждение трябва да е равно на 50% от средното за страната. Това, от една страна, означава, че основна заплата се изчислява според брутна заплата с всички включени добавки. От друга, всяко увеличение на минималната заплата тегли нагоре средната, а тя на свой ред формира новото увеличение на минималната. Така на практика правителството се набърква сериозно във формирането на заплатите в реалния сектор, а административното увеличение на минималната заплата не оставя свободен ресурс за увеличение със същата стъпка и на останалите доходи. В същото време, дори с тези увеличения минималната ни заплата остава последна в ЕС.

Бавенето на решението е особено чувствителна тема и защото за втора поредна година работодателските организации настояваха в тристранката минималната заплата да се замрази, тъй като сериозно изпреварва възможностите на фирмите да я платят. Като разходи тя ще бъде допълнителен проблем и за бюджетния сектор, който затъва в непосилни разходи за заплати заради огромните увеличения на отделни съсловия като полицаи, военни, учители. Липсата на проекта в днешния дневен ред все още не означава, че той няма да мине като извънредна точка.

Според заложения в КТ текст минималната заплата трябваше да е определена до 1 септември. Проектът обаче беше публикуван за обществено обсъждане на 26 август, т.е. от самото начало нямаше как да бъде изпълнено изискването на закона. Това не е първо закъснение на това решение - още при приемането на спорния текст под натиска на Корнелия Нинова се спореше, че няма как през август да се знаят актуалните данни за средната заплата, за да се определи и новата минимална. Според някои тълкувания, социалното министерство все пак спазва закона, тъй като "определя" заплатата като размер, макар и тя да не е стигнала до окончателно приемане в правителството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

600 000 души ще получават по-висока минимална заплата
06 Окт. 2025

Работодатели поискаха да се замрази минималната заплата
16 Септ. 2025

Най-ниската минимална заплата в ЕС е нашата - 551 евро
13 Септ. 2025

Някои максимални заплати във ведомствата ще се изравнят с минималната
28 Авг. 2025

Минималната заплата ще е 1213 лв. от Нова година
26 Авг. 2025

Започнаха проблемите с новата минимална заплата
13 Яну. 2025

От днес - две минимални заплати и стари осигуровки
01 Яну. 2025

ВАС отхвърли искането за спиране на минималната заплата
26 Ноем. 2024

Ще има нова формула за минималната заплата
13 Ноем. 2024

За пръв път бизнесът оспорва минималната заплата в съда
01 Ноем. 2024

Минималната заплата се увеличава на 1077 лв.
23 Окт. 2024

Минималната заплата вече е капан за всички
14 Окт. 2024

Бизнесът обяви минималната заплата за погрешно изчислена
25 Септ. 2024

Кабинетът предлага 1077 лв. минимална заплата от 1 януари

27 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар