Минималната заплата за 2026 г. необяснимо се бави

Постановлението на Министерския съвет по един от най-ключовите въпроси на следващата бюджетна година - минималната заплата, необяснимо се бави вече две седмици след задължителното обсъждане в тристранката. Решението засяга възнагражденията на най-малко 600 000 българи и хиляди фирми в България, но и тази седмица не е включено в дневния ред на заседанието. То всъщност закъснява с почти два месеца - според Кодекса на труда минималната заплата за следващата година трябва да се определи до 1 септември на текущата на база показатели за средната заплата за възможно най-актуалния период.

Предложението на социалното министерство е най-ниската заплата да стане 1213 лв. от 1 януари. Увеличението отново е двуцифрено - 12,6%, като се дължи, както многократно сме писали, на изкривената формула, заложена преди няколко години в Кодекса на труда. Според нея най-ниското възнаграждение трябва да е равно на 50% от средното за страната. Това, от една страна, означава, че основна заплата се изчислява според брутна заплата с всички включени добавки. От друга, всяко увеличение на минималната заплата тегли нагоре средната, а тя на свой ред формира новото увеличение на минималната. Така на практика правителството се набърква сериозно във формирането на заплатите в реалния сектор, а административното увеличение на минималната заплата не оставя свободен ресурс за увеличение със същата стъпка и на останалите доходи. В същото време, дори с тези увеличения минималната ни заплата остава последна в ЕС.

Бавенето на решението е особено чувствителна тема и защото за втора поредна година работодателските организации настояваха в тристранката минималната заплата да се замрази, тъй като сериозно изпреварва възможностите на фирмите да я платят. Като разходи тя ще бъде допълнителен проблем и за бюджетния сектор, който затъва в непосилни разходи за заплати заради огромните увеличения на отделни съсловия като полицаи, военни, учители. Липсата на проекта в днешния дневен ред все още не означава, че той няма да мине като извънредна точка.

Според заложения в КТ текст минималната заплата трябваше да е определена до 1 септември. Проектът обаче беше публикуван за обществено обсъждане на 26 август, т.е. от самото начало нямаше как да бъде изпълнено изискването на закона. Това не е първо закъснение на това решение - още при приемането на спорния текст под натиска на Корнелия Нинова се спореше, че няма как през август да се знаят актуалните данни за средната заплата, за да се определи и новата минимална. Според някои тълкувания, социалното министерство все пак спазва закона, тъй като "определя" заплатата като размер, макар и тя да не е стигнала до окончателно приемане в правителството.