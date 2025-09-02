Най-ниската минимална заплата в ЕС е нашата - 551 евро

Минималната заплата у нас напоследък расте скокообразно, но остава най-ниската в ЕС - 551 евро. Унгарската е предпоследна, но и доста над нашата - 727 евро. На трето място отзад напред е Латвия със 740 евро. Това съобщи Евростат с данни за юли 2025 г.

С най-висока минимална заплата отново е Люксембург - 2704 евро. Втора по минимална заплата е Ирландия - 2282 евро, а на трето място е Нидерландия с 2246 евро.

Гърция, където почиват много българи, е с 1027 евро. Северната ни съседка Румъния е със 797 евро. Под 900 евро е минималната заплата в Словакия - 816 евро, Чехия - 841 евро и Естония - 886 евро. В групата на най-високите минимални заплати пък са Германия - 2161 евро, Белгия - 2112 евро, Франция - 1802 евро.

При средна заплата у нас за второто тримесечие от 2572 лв., минималните заплати в Западна Европа на практика са по-високи от нашата средна. Въпреки това, някои цени надвишават тамошните.

Новият размер на минималната заплата у нас за 2026 г. вече е известен - правителството предлага 1213 лв. от 1 януари 2026 г., или 620,20 евро. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашните 1077 лв. За изчислението й е използвана заложената в Кодекса на труда формула, въпреки че текат дискусии за промяна на критериите с включване на по-комплексен набор от показатели като производителност на труда и др.