Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-ниската минимална заплата в ЕС е нашата - 551 евро

13 Септ. 2025
Евростат

Минималната заплата у нас напоследък расте скокообразно, но остава най-ниската в ЕС - 551 евро. Унгарската е предпоследна, но и доста над нашата - 727 евро. На трето място отзад напред е Латвия със 740 евро. Това съобщи Евростат с данни за юли 2025 г.

С най-висока минимална заплата отново е Люксембург - 2704 евро. Втора по минимална заплата е Ирландия - 2282 евро, а на трето място е Нидерландия с 2246 евро.

Гърция, където почиват много българи, е с 1027 евро. Северната ни съседка Румъния е със 797 евро. Под 900 евро е минималната заплата в Словакия - 816 евро, Чехия - 841 евро и Естония - 886 евро. В групата на най-високите минимални заплати пък са Германия - 2161 евро, Белгия - 2112 евро, Франция - 1802 евро.

При средна заплата у нас за второто тримесечие от 2572 лв., минималните заплати в Западна Европа на практика са по-високи от нашата средна. Въпреки това, някои цени надвишават тамошните.

Новият размер на минималната заплата у нас за 2026 г. вече е известен - правителството предлага 1213 лв. от 1 януари 2026 г., или 620,20 евро. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашните 1077 лв. За изчислението й е използвана заложената в Кодекса на труда формула, въпреки че текат дискусии за промяна на критериите с включване на по-комплексен набор от показатели като производителност на труда и др.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

Някои максимални заплати във ведомствата ще се изравнят с минималната
28 Авг. 2025

Минималната заплата ще е 1213 лв. от Нова година
26 Авг. 2025

Започнаха проблемите с новата минимална заплата
13 Яну. 2025

От днес - две минимални заплати и стари осигуровки
01 Яну. 2025

ВАС отхвърли искането за спиране на минималната заплата
26 Ноем. 2024

Ще има нова формула за минималната заплата
13 Ноем. 2024

За пръв път бизнесът оспорва минималната заплата в съда
01 Ноем. 2024

Минималната заплата се увеличава на 1077 лв.
23 Окт. 2024

Минималната заплата вече е капан за всички
14 Окт. 2024

Бизнесът обяви минималната заплата за погрешно изчислена
25 Септ. 2024

Кабинетът предлага 1077 лв. минимална заплата от 1 януари

27 Авг. 2024

Внимавай каква заплата ще си пожелаеш
07 Ноем. 2023

933 лв. ще е минималната заплата от 2024 г.

11 Окт. 2023

Бизнесът е против 933 лв. минимална заплата
05 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар