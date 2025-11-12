Без тристранка кабинетът ще приеме бюджета за 2026 г.

Вицепремиерът и председател на тристранката Томислав Дончев отмени заседанието й, насрочено за утре, след повторния отказ на работодателите да участват.

Правителството ще одобри трите бюджетни законопроекта - на държавата, на НОИ и на здравната каса, във вида, в който са съгласувани с партиите от управляващата коалиция, без обсъждане в съвета за тристранно сътрудничество.

Това обявиха тази вечер от Министерски съвет, след като в късния следобед работодателските организации съобщиха, няма да участват в насрочената за втори път тристранка. Тя трябваше да се проведе в четвъртък.

От Асоциацията на работодателските организации обявиха, че след като няма отстъпление по нито една от техните критики към проектобюджета, те няма да легитимират дебата. "Ние не приемаме да бъдем участници в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата", се казва в позиция на работодателите. Миналата седмица бизнесът също бойкотира тристранката, като това блокира приемането на бюджета от Министерски съвет и внасянето му за обсъждане в Народното събрание. Последва среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и финансовият министър Теменужка Петкова, но от това не произтекоха някакви компромиси по спорните теми в проектобюджета.

ОБЕЩАНИЯ

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че обещава на работодателските организации да отвърже минималната заплата от средната, но чак за следващия бюджет 2027 г. По думите му това не може да стане от началото на 2026 г., защото щяло да доведе до спад на заплатите и компрометиране на въвеждането на еврото.

"Ако сега това правителство с мандата на ГЕРБ намали заплатите и очакванията, които имат хората, това ще компрометира еврозоната и веднага ще ни върне към постната пица на Дянков", каза Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Автоматичната формула, по която минималната заплата и голяма част от възнагражденията в бюджетната сфера скачат всяка година, е една от най-критикуваните теми в проектобюджета за 2026 г., наред с вдигането на осигуровките и двукратното повишение на данък дивидент.

"През последните четири години работодателите и синдикатите не са се обаждали много по темата, когато спиралата, връзването на минимална и средната и всички останали заплати, вървеше по някакви странни формули", каза Борисов. Това изказване е странно, защото работодателите многократно са критикували връзването на минималната заплата като 50% от средната за страната, което се случи преди три години.

Според Борисов виновникът, "сътворил тези неща", е бившият финансов министър Асен Василев. За фиксирането на минималната заплата като 50% от средната обаче тогава настояваха най-много от БСП, които бяха част от управляващата коалиция с ПП-ДБ. БСП, които отново са в коалиционно управление, този път с ГЕРБ, продължават да настоява за автоматично обвързване на минималната заплата и други плащания със средната за страната.

"Сега се съгласих пред колегите от БСП, но за другия бюджет отсега им казвам, че те ще се съобразят с нас, ако искат да има правителство", посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обясни още, че в момента "хиляди хора си слагат заплати от порядъка на милион-два-стотици хиляди на месец", и тези заплати изкривяват средната работна заплата за страната. "Ако взимаш заплата от 100 хил. лв., но плащаш осигуровки върху таван от 4000 лв., какво се случва с останалите 96 хиляди? След като за 4 години си объркал държавата, сега всички вкупом ще трябва да я оправим. И това изисква разбиране и от работодатели, и от синдикати", каза Борисов. Явно с този пример Борисов искаше да обясни, защо трябва да се увеличи данък дивидент от 5 на 10% - мярка, която според МФ цели да се спре избягването на данъчно облагане.

Лидерът на ГЕРБ продължава да твърди, че партията му твърдо е против увеличение на данъците и страната ни оставала с най-ниския данък от 10% в целия ЕС. "Най-ниските данъци, най-ниските дивиденти, всичко най-ниско в Европейския съюз има българския бизнес", заключи Борисов.

НОВ БОЙКОТ

От Асоциацията на работодателските организации съобщиха по-късно днес, че отново няма да участват в назначеното за четвъртък заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

"Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 г. се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта, което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“. Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи", се казва в позиция на работодателите.

"АОБР няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем", допълват представителите на бизнеса.

Днес трябваше да проведе извънредно заседание на бюджетната комисия, поискано от ПП-ДБ, на което работодатели и синдикати трябва да представят становищата си по проектобюджета за 2026 г. Липсата на кворум провали заседанието. Не се явиха депутатите от управляващата коалиция. От страна на работодателските организации и синдикатите имаше само по един представител.

"Такова чудо и такъв счупен диалог - да не може да се съберат на една маса синдикати и работодатели, да не излезе министърът на финансите да обясни, да го няма премиерът да си защити бюджета, никога не е имало", каза председателят на ПП Асен Василев.