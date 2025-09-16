Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Работодатели поискаха да се замрази минималната заплата

Кабинетът още не е приел постановлението за новия размер на най-ниското възнаграждение

16 Септ. 2025
Най-ниското възнаграждение у нас е 1077 лв.
Pixabay
Най-ниското възнаграждение у нас е 1077 лв.

Една от двете големи работодателски организации у нас - Асоциацията на индустриалния капитал в България, призова правителството да не увеличава минималната заплата догодина. Сега най-ниското възнаграждение у нас е 1077 лв., а според формулата в Кодекса на труда догодина трябва да стане 1213 лв. За решението отново се ползва текстът, който многократно е коментиран като проблемен, защото работодатели и синдикати не можаха да се договорят за алтернативен начин на определяне.

Министерският съвет трябваше да определи минималната заплата до 1 септември, но проектът на постановление още е на етап обществено обсъждане. Според Кодекса на труда, минималната заплата е 50% от средната брутна работна заплата за 12 месеца назад, които са последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година.

АИКБ отново посочват проблемите с тази формула, за които и "Сега" многократно е писал. Така се ползва брутна заплата да се определя основна заплата. Откакто е въведен този механизъм, увеличенията на най-ниското възнаграждение са доста големи, а след това на свой ред дърпат нагоре средната заплата. За догодина например ръстът ще е 12,6%.

"Това предложение, макар и представено като мярка за подкрепа на доходите на близо 600 000 души, игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси, които вече се проявяват в българския пазар на труда. АИКБ настоява за преразглеждане на предложението и предлага да не се увеличава минималната заплата за 2026 г., тъй като тя вече е нараснала изпреварващо през последните три години, надвишавайки значително обективни икономически показатели", посочват от организацията. Работодателите настояват и този член от Кодекса на труда да бъде отменен, тъй като е неадекватен и е в основата на настоящите проблеми.

Миналата година АИКБ даже обжалва в съда тогавашното постановление. Върховният административен съд се съгласи с част от аргументите, но въпреки това отхвърли жалбата заради надделяващия обществен интерес.

Коментарите идват на фона на нова статистика, според която с нашата минимална заплата малката потребителска кошница от 20 стоки може да бъде купена едва 9,7 пъти, докато в Германия – 32 пъти, в Испания – 22 пъти, а в Румъния – 17 пъти. Данните изнесе зам.-шефът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Виолета Иванова пред БНР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

Най-ниската минимална заплата в ЕС е нашата - 551 евро
13 Септ. 2025

Някои максимални заплати във ведомствата ще се изравнят с минималната
28 Авг. 2025

Минималната заплата ще е 1213 лв. от Нова година
26 Авг. 2025

Започнаха проблемите с новата минимална заплата
13 Яну. 2025

От днес - две минимални заплати и стари осигуровки
01 Яну. 2025

ВАС отхвърли искането за спиране на минималната заплата
26 Ноем. 2024

Ще има нова формула за минималната заплата
13 Ноем. 2024

За пръв път бизнесът оспорва минималната заплата в съда
01 Ноем. 2024

Минималната заплата се увеличава на 1077 лв.
23 Окт. 2024

Минималната заплата вече е капан за всички
14 Окт. 2024

Бизнесът обяви минималната заплата за погрешно изчислена
25 Септ. 2024

Кабинетът предлага 1077 лв. минимална заплата от 1 януари

27 Авг. 2024

Внимавай каква заплата ще си пожелаеш
07 Ноем. 2023

933 лв. ще е минималната заплата от 2024 г.

11 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар