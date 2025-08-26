Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Минималната заплата ще е 1213 лв. от Нова година

Поради липсата на съгласие между синдикати и работодатели ще се използва старата формула в Кодекса на труда

26 Авг. 2025Обновена
Борислав Гуцанов
БГНЕС
Борислав Гуцанов

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. от 1 януари 2026 г., или 620,20 евро. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашните 1077 лв. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван днес за обществено обсъждане от социалното министерство. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

За определянето на новия размер е използвана формулата, заложена в Кодекса на труда преди 2 години. Според този текст, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

С формулата има много проблеми, които водят до големи изкривявания, но синдикатите и работодателите така и не можаха да се договорят в срок за промени, въпреки че донякъде сближиха позициите си. Затова и отново се прилага изискването на Кодекса. Многократно работодателите например критикуваха, че се използва средна брутна сума (средната работна заплата за страната), за да се определя основна минимална заплата. Известно е, също така, че минималната заплата е ключов фактор за ръста на средната. Нашата формула се води изпълнение на европейската директива за адекватните минимални заплати, но всъщност Асоциацията на индустриалния капитал дори я атакува в съда (неуспешно) с аргумент, че напротив - не съответства на директивата, тъй като ползва само един критерий за определяне, вместо комплекс от показатели. Няма например покупателна способност, производителност на труда и т.н.

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души, посочват от социалното министерство. По данни на Националния статистически институт назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.

Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от правителството. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимална заплата

Още новини по темата

Започнаха проблемите с новата минимална заплата
13 Яну. 2025

От днес - две минимални заплати и стари осигуровки
01 Яну. 2025

ВАС отхвърли искането за спиране на минималната заплата
26 Ноем. 2024

Ще има нова формула за минималната заплата
13 Ноем. 2024

За пръв път бизнесът оспорва минималната заплата в съда
01 Ноем. 2024

Минималната заплата се увеличава на 1077 лв.
23 Окт. 2024

Минималната заплата вече е капан за всички
14 Окт. 2024

Бизнесът обяви минималната заплата за погрешно изчислена
25 Септ. 2024

Кабинетът предлага 1077 лв. минимална заплата от 1 януари

27 Авг. 2024

Внимавай каква заплата ще си пожелаеш
07 Ноем. 2023

933 лв. ще е минималната заплата от 2024 г.

11 Окт. 2023

Бизнесът е против 933 лв. минимална заплата
05 Окт. 2023

ИПИ: В много области минималната заплата се доближава опасно до средната
09 Септ. 2023

Кабинетът предлага 933 лв. минимална заплата от 1 януари
31 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар