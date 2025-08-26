Минималната заплата ще е 1213 лв. от Нова година

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. от 1 януари 2026 г., или 620,20 евро. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашните 1077 лв. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван днес за обществено обсъждане от социалното министерство. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

За определянето на новия размер е използвана формулата, заложена в Кодекса на труда преди 2 години. Според този текст, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

С формулата има много проблеми, които водят до големи изкривявания, но синдикатите и работодателите така и не можаха да се договорят в срок за промени, въпреки че донякъде сближиха позициите си. Затова и отново се прилага изискването на Кодекса. Многократно работодателите например критикуваха, че се използва средна брутна сума (средната работна заплата за страната), за да се определя основна минимална заплата. Известно е, също така, че минималната заплата е ключов фактор за ръста на средната. Нашата формула се води изпълнение на европейската директива за адекватните минимални заплати, но всъщност Асоциацията на индустриалния капитал дори я атакува в съда (неуспешно) с аргумент, че напротив - не съответства на директивата, тъй като ползва само един критерий за определяне, вместо комплекс от показатели. Няма например покупателна способност, производителност на труда и т.н.

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души, посочват от социалното министерство. По данни на Националния статистически институт назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.

Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от правителството.