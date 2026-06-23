Радев: Ще има нова формула за минималната заплата

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Това съобщи министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Министерския съвет. Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година.

Подозрения, че правителството смята да замрази минималната заплата, се появиха от писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026, с което "Сега" разполага. В писмото пише, че за периода 2026-2028 г., минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро. Преди Радев да внесе яснота, Гълъб Донев не потвърди, но и не отрече новината, като каза само че това са нормални писма, а указанията в тях трябва да се изпълняват. "Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено. Ще вървят преговори със социалните партньори", беше краткият му коментар.

Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда. Според текста, размерът й за следващата година се определя до 1 септември на текущата година като 50% от средната заплата за 12-те месеца, за които има последно данни. Отдавна е известно, че тази формула поражда големи изкривявания, а правителството на Радев пое ангажимент да премахне автоматизмите. Как ще го направи обаче все още няма яснота.

Миналата година синдикати и работодатели преговаряха за промяна на формулата, но не стигнаха до съгласие, поради което се наложи отново да се приложи формулата. И сега се вижда, че двете страни са много далеч от съгласие. "Тъй като нямаме механизъм, който да предложим в момента, който да е набрал политическа подкрепа и да е подкрепен и от синдикатите, най-разумно е да се спре прилагането на сегашния механизъм", коментира днес Мария Минчева от БСК. "Минималната работна заплата според законодателството трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 г. Всичко, различно от 700 евро, е намаление на МРЗ с 80 евро, което е 960 евро годишно", каза пък Любослав Костов от КНСБ.

Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 г., става ясно още от указанията.

Голямата новина от писмото е, че от 1 август се предвижда поетапно държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурителя и осигурения ще бъде първо 80:20. От 1 януари 2027 г. ще започне плавно увеличение на личния дял, до достигане на съотношенията за всички останали, пише в указанията, без да се посочват тези стъпки.

Прави впечатление, че въвеждането на лични вноски не важи за МВР и МО, които са в отделен фонд на държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки.

Относно компенсирането на заплатите, в писмото е посочено, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход. Предстои да се види как точно ще стане това, както и да се изясни друг любопитен детайл от тази формулировка – ще има ли компенсиране и през 2028 г.

Заявеното от правителството намерение е с доста по-смели стъпки от предложените от опозицията – там за тази година личната вноска е 2% от цялата. Мартин Димитров и колегите му обаче не са заложили компенсиране на тази вноска с увеличение на заплатата, освен това я предвиждат за всички държавни служители, включително тези в сектор "Сигурност". Този вариант беше критикуван от социалното министерство и синдикатите на днешната тристранка, защото не запазва нивото на доходите. Работодателите подкрепиха въвеждането на лични осигуровки, но също имаха резерви към предложението на ДБ. Намеренията на управляващите пък още не са обявени официално, поради което и не бяха предмет на днешното заседание на тристранката. "Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие", коментира по темата вицепремиерът Гълъб Донев.

Как ще се делят осигуровките

– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. – 19,8% разпределени между работодател и работник – 15,8% и 4%;

– за фонд „Пенсии” посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г. са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд – 14,8% разпределени между работодател и работник – 11,8% и 3%;

– за фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5% разпределени между работодател и работник – 2,8% и 0,7%;

– за фонд „Безработица” - 1% разпределени между работодател и работник – 0,8% и 0,2%;

– за фонд „Трудова злополука и професионална болест” – вноската е за сметка на работодател 0,7%.

Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване ще се дели в същото съотношение, като тя се запазва на 8%, разпределени между работодател и работник – 6,4% и 1,6%.

Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник – 4% и 1%.

Затягане на коланите

Известното намаляване с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала също остава като ангажимент, но има някои допълнителни детайли. То трябва да се случи от 1 септември за четирите последни месеца на годината и да се прилага целогодишно за периода 2027-2028 г. Намалението ще важи за персонала по трудови и служебни правоотношения с изключение на делегираните от държавата дейности, МО, сектор Сигурност и лечебни заведения. Това трябва да стане през преструктуриране, защото достигнатите размери на индивидуалните основни възнаграждения се запазват.