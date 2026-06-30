ПБ обяви, че не планира да вдига осигуровки

Няма да използваме одита на пенсионните плащания като индулгенция за повишение на осигуровки, нито се планира такова нещо. Това обяви депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов на дебата за трите решения, които партията му предлага на парламента – да се одитират социалните плащания от министерството на труда и държавното обществено осигуряване, публичните финанси и финансовото управление на АПИ. Днес те се обсъдиха от бюджетната комисия. "Последното, което желаем, е да има намаление на пенсии и социални плащания", допълни и колегата му Стефан Белчев.

Двамата отговориха с тези уверения на опасенията на опозицията, че така формулирани задачите към Сметната палата, те ще завършат с един от два резултата – намаление на пенсии или увеличение на осигуровки. Увеличение на осигуровки вече беше заложено от ГЕРБ и това беше една от причините те да паднат от власт – първо още в бюджет 2026, а после за 2027 и 2028. Тези намерения са изчезнали от средносрочната прогноза на ПБ.

"Искаме да разберем дали начинът, по който са правени промените, е оптимален", опита да обясни Проданов. На многократните напомняния от опозицията, че Сметната палата и сега одитира ежегодно бюджета на НОИ, Проданов каза, че "като гледаш конкретен период, може да загубиш общата картина".

Управляващите призоваха опозицията да не си играе със страховете на "нашите майки и бащи". "Това не са страхове, а реалност. Вие вече намалихте бъдещите пенсии с 30 евро", обърна им внимание Асен Василев от ПП, като имаше предвид отпадането от утре на ковид добавката към новоотпусканите пенсии.

Редица депутати попитаха защо от одитите е извадена здравната каса, където по всеобщо мнение има далеч повече причини за съмнения. Управляващите ги поканиха да внесат и такова решение. Красимир Вълчев от ГЕРБ посочи, че най-голям ръст в разходите има при хората с увреждания и има логика анализите да се съсредоточат именно в системата на ТЕЛК.

Асен Василев и Асия Гонева от КНСБ напомниха, че би било редно когато един човек е изпълнил условията за стаж и възраст, осигурявал се е добросъвестно през целия си живот, то да може да държи главата си над водата, т.е. минималната пенсия да е над линията на бедност. Сега реалните осигуровки не стигат за това, а и минималната пенсия ще остане под линията дори след увеличението.

В хода на дискусията Асен Василев призна, че решението ковид добавката да влезе в размера на пенсиите не е било правилно. Сериозният разговор обаче трябва да бъде за формулата на пенсията, защото няма как формула, която оставя 800 000 човека под линията на бедност, да е правилна, коментира той.

Всеки е свободен да прави добро, но в рамките на собствените си пари, извади поука от това признание Владислав Горанов от ГЕРБ, които години наред не спазваха швейцарското правило. "Ако трябва да минем над линията на бедност, ще трябва всяка година да залагаме увеличение на осигуровки, за да отговарят плащанията на линията на бедност", каза депутатът и върна топката към актюерските разчети колко трябва да е осигуровката, за да издържа системата без инжекции от бюджета (накратко, трябва да е 37,5%, с над 20 процентни пункта повече от сегашното ниво за родените след 1959 г.). "Иначе и аз искам минималната пенсия да е на линията на бедност, даже защо да е само толкова. Искам и аз да има за всеки сладолед, да ходи по екскурзии", заяви Горанов.

В крайна сметка след час и половина дебати, бюджетната комисия прие одитът да обхване периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. По предложение на Асен Василев бе добавено сред исканите данни да има и за промяната в броя на пенсионерите под линията на бедност, ограничените от тавана на пенсията и осигуряващите се на минимална заплата. Гласове "против" и "въздържал се" нямаше.