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Големи военни конвои от Италия ще се придвижват дни из България

Те ще навлизат откъм Гърция и ще се отправят към полигона "Ново село"

Днес, 14:41
Многонационалната бойна група на НАТО на български полигон
МО
Многонационалната бойна група на НАТО на български полигон

От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, превозващи материални средства на Въоръжените сили на Италианската република, за участие в учение, предупреждават от българското Министерство на отбраната. 

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до Учебен полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

В момента в България е разположена многонационална бойна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова и ръководна държава именно Италия. За групата САЩ дадоха механизирана рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия,

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Бойната група в България беше формирана на 1 март 2022 г.  На 4 март 2022 г. беше декларирано постигането на първоначални оперативни способности. От 17 октомври 2022 г.  Италия пое ролята на рамкова държава, като България продължава да изпълнява ролята на страна-домакин.  Периодично  бойната група участва в учения на НАТО, за оперативна съвместимост на съюзниците в Алианса.

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Ключови думи:

многонационална бойна група, Ново село

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