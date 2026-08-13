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Внезапно почина бившият правосъден министър Антон Станков

Днес, 11:35
Антон Станков
БГНЕС
Антон Станков

Антон Станков, бивш правосъден министър, е починал днес във Военно-медицинска академия в София след кратко боледуване.

Той е роден през 1966 г. в Ямбол, а средното си образование завършва в политехническо училище "Васил Левски" в Шумен през 1983 година. Завършва право в Софийския университет "Климент Охридски" и се връща в Шумен като районен съдия в Шуменския районен съд в периода от 1992 до 1994 година.

Станков беше министър на правосъдието от 2001 до 2005 г. в правителството на Симеон Сакскобургготски и председателстваше Висшия съдебен съвет за същия период. Беше и председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд, член на Юридическата комисия на БОК и на политическия съвет на НДСВ.

Министърът на правосъдието Николай Найденов изрази съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги. С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции, написа Найденов във Фейсбук.

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Антон Станков, in memoriam

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