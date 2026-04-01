Отиде си музикантът Кирил Ампов, автор на „Девет милиона мишлета“

Напусна ни Кирил Ампов – един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни, съобщи БГ Радио. Ампов беше известен не само с гласа си, който покоряваше поколения българи, но и с чувството си за хумор, с което променя облика на българската поп сцена.

Роден на 14 юли 1948 г. в София, Кирил Ампов завършва география на туризма, но избира пътя на музиката, с който завинаги остава в сърцата на хората. Кариерата му започва още като студент, когато става част от група „Славини“. През 1981 г., заедно със своята съпруга Антоанета, създава вокалния дует „Акварел“, който оставя трайна следа в българската музикална история със своите лирични и романтични песни.

Най-голяма популярност обаче Кирил Ампов придобива като член на група „Спешен случай“ (1984), с която заедно с Донко Аврамов и Антоанета внасят в родната попсцена неподправен хумор и оригинални текстове. Песни като „Кашлицата“, „Развод“, „Мама, татко и аз“, "Кафе без захар", „Карай, Джони“, "С Анчето в ханчето" и други, включени в три албума, се превръщат в класики, които и днес се пеят и обичат. Той също така е автор и на една от най-известните български песни с политически подтекст – „Каролайна“, позната като „9 милиона мишлета“.

В началото на 90-те години Кирил Ампов е инициатор и водещ на изключително популярното радио- и телевизионно предаване „Хит минус едно“, което даде трибуна на редица млади таланти в музиката. Освен всичко друго, той основава и собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов, известен като Графа, утвърждавайки се и като ценен продуцент.

Кирил Ампов се гордееше и с постиженията на своята дъщеря Нора Ампова – успешна художничка, работеща основно в областта на живописта.

От няколко години Кирил Ампов се беше „пенсионирал“ от шоубизнеса и живееше в радомирското село Дрен в полите на Верила планина.