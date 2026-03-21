Почина бившият американски спецпрокурор Мълър

Бившият специален прокурор Робърт Мълър, разследвал руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г., е починал.

Първи за смъртта на Мълър, който през 2001–2013 г. оглавяваше ФБР, съобщи либералният телевизионен канал MS NOW, позовавайки се на два информирани източника. По-късно това беше потвърдено и от New York Times, като се позова на изявление на семейството. Той беше на 81 години.

Роднините на бившия специален прокурор не уточняват къде и от какво е починал. Известно е, че Мълър в продължение на няколко години е страдал от болестта на Паркинсон.

През 2017–2019 г. Мюлер ръководеше разследването, което установи факта на руска намеса в изборите, на които за първи път победи Доналд Тръмп, но не откри доказателства за сговор между щаба на Тръмп или неговото обкръжение и Русия. Москва винаги е отричала намеса в американските избори през 2016 г.

Относно действията на самия Тръмп в доклада се посочваше, че той не е обвинен в никакви престъпления, но и не е напълно освободен от отговорност. Мълър обясняваше, че не е имал конституционни правомощия да разследва действията на президента.

Тръмп вече реагира на новината за смъртта на Мълър. „Робърт Мълър току-що почина — написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. - Добре, радвам се, че умря. Вече няма да може да вреди на невинни!“