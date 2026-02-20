Почина Ерик Дейн - звездата от "Анатомията на Грей"

На 53-годишна възраст почина Ерик Дейн, актьорът, известен с ролите си в сериали като "Анатомията на Грей" и "Еуфория". Той страдаше от амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна и като "болестта на Лу Гериг", за която разкри през април 2025 г., че е бил диагностициран.

"С тежки сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед (19 февруари) след смела борба с АЛС. Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, преданата си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят. През целия си път с АЛС Ерик се превърна в страстен застъпник за повишаване на осведомеността и изследванията, решен да промени живота на другите, които се сблъскват със същата борба. Ще ни липсва много и ще го помним с любов завинаги. Ерик обожаваше феновете си и е вечно благодарен за проявената любов и подкрепа, които получи. Семейството моли за уединение, докато преминава през този невъзможен момент", се казва в изявлението на семейството му пред списание People, цитирано от БГНЕС.

Дей получава малки роли в сериалите "Роузън" и "Женени с деца", преди да получи постоянна роля в медицинската драма Gideon's Crossing през 2000 г. След това има значителна роля като собственика на вестник Джейсън Дийн в петия и шестия сезон на фентъзи сериала "Чародейките". Най-голяма слава обаче придобива с ролята си на д-р Марк Слоун в "Анатомията на Грей". Той се появява за първи път във втория сезон и става основен член на актьорския състав, докато героят му не е убит в деветия сезон.

Също е известен и с ролята на Кал Джейкъбс в тийнейджърския сериал "Еуфория“.

Филмовите му роли включват ролята на Мултипълмен в "Х-Мен: Последният сблъсък" (2006 г.) и участие в романтичната комедия "Денят на влюбените" (2010) и др.

Едно от последните му участия на екрана беше през ноември м.г., когато гостува в медицинската драма Brilliant Minds на NBC. Той изигра ролята на Матю Рамати, пожарникар, който се бори да сподели диагнозата си АЛС със семейството си.