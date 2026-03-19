Отиде си легендарният синоптик Минчо Празников

На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников. Това съобщи във Фейсбук колегата му Иво Андреев.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници, пише в "Уикипедия". Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и метеорология“.

Поколения българи познават Минчо Празников от телевизионния екран. Той обаче е работил 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частната фирма за метеорологични прогнози „ТВ-МЕТ“.

"Синоптиците загубиха скъп колега. Светъл небесен път, Минчо", написаха колегите му от "Прогнозата за времето" на НИМХ. "Легендарен и ненадминат", коментираха и от "Метео България".