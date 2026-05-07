Издирват се стотици, пътували с починалите от хантавирус на круизен кораб

В опит за овладяване на смъртоносния хантавирус, здравните власти по света започват да проследяват десетки, дори стотици хора, пътували на засегнатия круизен кораб "MV Hondius", както и такива, пътували с починали от инфекцията.

Вирусът, пренасян от плъхове, бе разпространен именно от пътници на нидерландския круизен кораб, пътувал от Ушуая в Аржентина до Кабо Верде в Африка (със спиране в ЮАР). В момента той е на котва пред Кабо Верде, където пристигна на 3 май, без да бъде приет там. Испания обяви, че ще го приеме, но пък Канарските острови (автономна област на Испания), крайна дестинация за съда, отказаха.

Въпреки че болестта обикновено се разпространява от гризачи чрез урина, екскременти и слюнка, Световната здравна организация (СЗО) потвърди, че по-рядко срещаният вариант на вируса „Анди“ е причината за разпространението на круизния кораб. Смята се, че този щам е единственият хантавирус, който се предава от човек на човек.

До момента е съобщено за трима починали - двойка холандци и един германец. Знае се и за още няколко заболели - засега към 8 на брой, някои от които са откарани в страните си - трима в болница в Нидерландия, един е хоспитрализиран в Швейцария и двама - самоизолирали се в Англия. Днес бе съобщено и за нидерландска стюардеса, приета в болница в Амстердам след проява на възможни симптоми на хантавирусна инфекция. Тя е била в контакт с друга жена, която по-рано е починала от същия вирус в Йоханесбург, Южна Африка. Нарастват обаче опасенията, че стотици хора може да са влезли в контакт с носители на инфекцията, тъй като пътуването е било разделено на три отделни круиза, които е можело да се резервират поотделно, т.е. пътници са слизали преди крайната спирка. Освен това е трудно да се установи и къде точно в Аржентина са пътували заразените пасажери, преди да се качат на борда на MV Hondius в Ушуая.

Един от неясните засега въпроси е на дали заразената холандска двойка се е качила на първия от трите етапа на пътуването - до и от Антарктида от Ушуая, с отпътуване на 20 март, и, ако е така, колко други хора са били на борда. Това води до предположението, че смъртоносният вирус може да е бил внесен на борда на кораба, след като съпрузите са отишли да наблюдават птици в Ушуая на 20 март. Разследващите заявиха, че двойката е посетила сметище, за да снима птици в града, и вероятно е била изложена на гризачи, носители на болестта. Установено е, че двамата са прекарали повече от четири месеца в южните части на Южна Америка преди качването си на кораба. По-късно те са пътували с круизния кораб от Ушуая, който е напуснал аржентинския град на 1 април с 88 пътници и 59 членове на екипажа. Все още не е ясно и колко пътници са платили само за частта от пътуването до Антарктика и са напуснали кораба при завръщането му в Аржентина на 30 март.

Вчера станаха ясни и други детайли. Един от засегнатите пътници, 70-годишният холандец, е починал на 11 април, докато корабът се е движел към Тристан да Куня. Тялото му е останало на борда до 24 април, когато "е било свалено на остров Св. Елена, като съпругата му е придружавала репатрирането", съобщи Oceanwide Expeditions. Към този момент се счита, че други 23 пътници са слязли от кораба, създавайки потенциална точка на международно разпространение, докато се качват на самолети.

69-годишната вдовица на мъжа се разболява по време на полет от Св. Елена към Южна Африка, като е починала на 26 април при пристигането си в спешното отделение на болница в Йоханесбург. Жената е била транспортирана до града на 25 април със самолет на авиокомпания Airlink, превозващ 82 пътници и шестима членове на екипажа. Така, здравните власти в момента се опитват да проследят поне 80 пътници, които са пътували с холандката преди смъртта ѝ.

Според съветите на британското правителство относно хантавируса, симптомите обикновено се появяват между две и четири седмици след излагане на вируса, но могат да варират от два дни до осем седмици, което означава, че болестта може да се развие и при други пътници в следващите дни или седмици. Според Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията около 40% от случаите завършват със смърт. Хантавирусът може да предизвика вирусни хеморагични трески, които се съпътстват от увреждане на кръвоносните съдове, интоксикация и кръвоизливи. Най-често причинява увреждане на белите дробове или бъбреците.

Въпреки че вирусът предизвика международна тревога, СЗО заяви, че ситуацията не прилича на началото на пандемията от Covid. "Това не е следващият Covid, но е сериозно инфекциозно заболяване", заяви главният експерт по епидемии на СЗО Мария Ван Керкхове. По думите му повечето хора никога няма да бъдат изложени на него.