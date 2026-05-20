Тайванска писателка спечели международния „Букър“ за 2026-а

В краткия списък от шестима номинирани за престижната литературна награда бе и българката Рене Карабаш

20 Май 2026Обновена
Писателката Ян Шуан-цзъ (вдясно) и преводачката Лин Кинг са победителките за международния "Букър 2026".
Писателката Ян Шуан-цзъ (вдясно) и преводачката Лин Кинг са победителките за международния "Букър 2026".

Книгата Taiwan Travelogue ("Тайвански пътепис") на 41-годишната тайванска писателка Ян Шуан-цзъ спечели международната награда „Букър“ за 2026 г. в музея "Тейт Модърн" в Лондон тази нощ. Романът е написан на мандарин и е преведен на английски от Лин Кинг. Според регламента на отличието паричната стойност на наградата от 50 000 паунда следва да бъде разделена по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят по равно между автора и преводача.

Сред шестте книги в краткия списък на номинациите за тазгодишния международен „Букър“ бе и „Остайница“ на българската писателка Ирена Иванова с литературен псевдоним Рене Карабаш. Останалите номинирани бяха The Director ("Режисьорът") на германеца Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath ("На Земята, както е отдолу") на Ана Паула Мая от Бразилия, The Witch ("Вещицата") на Мари НДиай – французойка със сенегалски баща, и The Nights Are Quiet in Tehran („Нощите са тихи в Техеран“) на Шейда Базяр – германска писателка с ирански корени. От самото начало букмейкърите сочеха Ян Шуан-цзъ като фаворит в надпреварата за наградата, която критиците определят като една от най-непредвидимите през последните години.

Наградата „Букър“ за англоезична литература и Международната награда „Букър“ за преводна литература на английски език са две от най-значимите и влиятелни награди в света на книгите. Наградите отличават изключителни произведения на художествената литература и издигат гласовете на номинираните автори и преводачи, като представят работата им на читателите по целия свят. „Водени сме от простото убеждение, че великата художествена литература не само носи радост на милиони, но и има силата да промени начина, по който мислим за света, и да свърже хората от различни култури и поколения. Нашата цел е да насърчим любовта към четенето и да подкрепим писателите и читателите на бъдещето“, казват организаторите на приза.

Победителката Ян Шуан-цзъ е родена в Тайчунг – втория по големина град в Тайван, но е израснала на село. Като дете и тийнейджър се идентифицира с Китай, но малко след като завършва университет със степен по китайска литература се включва в протестното движение „Диви ягоди“ срещу политиката на Китай, което я вдъхновява да добие магистърска степен и по тайванска литература през 2012 г. В хода на следването си Ян напълно започва да се самоопределя като тайванка. По-късно заявява, че студентското движение „Слънчогледи“ от 2014 г. я е накарало да осъзнае, че „Тайван е изправен пред заплахи от Китай“ и я мотивира да напише нещо за Тайван от гледна точка, която само тя може да види.

Ян Шуан-цзъ е литературен псевдоним, който в превод означава „близнаци“. Писателката се нарича така в памет на своята сестра близначка, с която са споделяли страстта по литературата и превода, но която умира от онкологично заболяване през 2015 г. Ян е гей личност, женена е за своята съпруга Лай Тин-хо.

"Тайвански пътепис" е първата книга, преведена от мандарински китайски, която печели Международната награда „Букър“. Романът, който е под формата на въображаем превод на открит японски пътепис, изследва историята, властта, класите, колониализма и любовта през призмата на кулинарното пътешествие на две жени през контролирания от Япония Тайван през 30-те години на миналия век.

Книгата победител беше обявена от писателката Наташа Браун, председател на журито за 2026 г., на церемония в лондонската галерия „Тейт Модърн“. В журито бяха още писателят, телевизионен водещ и професор по математика и обществени науки в Оксфордския университет Маркъс дю Сотоа; преводачката, номинирана за Международната награда „Букър“ Софи Хюз; писателят, редактор и книжар Трой Онянго; носителката на множество награди писателка и колумнистка Ниланджана С. Рой. 

Тази година в конкурса са участвали 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13 в т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък, където попадна и "Остайница" на Рене Карабаш.

Рене Карабаш е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Като актриса има награда за най-добра женска роля от Международния кинофестивал в Локарно през 2016 г. за участието си в главната роля във филма "Безбог" на ежисьорката Ралица Петрова. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получи националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Книгата е преведена на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски език наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел бе отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. –  с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на певицата Дуа Липа, припомня БТА успехите на произведението.

Авторите и преводачите малко преди награждаването. Рене Карабаш е с шапката, а до нея е преводачката на книгата Изидора Анжел.
Българката Рене Карабаш (Ирена Иванова) - авторката на номинираната "Остайница".
Рене Карабаш и преводачката на книгата на английски Изидора Анжел (вдясно).
