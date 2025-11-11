Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Букър" 2025: "Никога не сме чели нещо подобно"

"Плът" на Дейвид Салаи е вече преведена на български и ще излезе до дни

Днес, 13:41
Дейвид Салаи с наградения роман
BBC
Дейвид Салаи с наградения роман

"Никога не сме чели подобно нещо", каза от името на журито председателят му Роди Дойл, когато обяви, че наградата "Букър" за 2025 г. печели романът "Плът" на унгарско-британския писател Дейвид Салаи, пише "Гардиън" днес, цитиран от БТА. В гласуването участваха още актрисата Сара Джесика Паркър и писателите Крис Пауър, Айобами Адебайо и Кили Рийд.

"В много отношения това е мрачна книга, но е удоволствие да се прочете", коментира Дойл, който сам печели наградата "Букър" през 1993 г. "Плът" започва с шокиращ инцидент, докато героят Ищван е тийнейджър. Написана в свободна проза, характеризираща се с краткост и липса на излишни подробности, книгата разказва за мъж, въвлечен в поредица от събития извън неговия контрол в продължение на десетилетия. Тя проследява възхода му от панелен комплекс в Унгария до имение на супер богаташ в Лондон.

Салаи бе обявен за лауреат на премията от 50 000 британски лири на церемония в центъра "Олд Билингсгейт" в Лондон. Той вече е бил в краткия списък на кандидатите за наградата през 2016 г. с романа си "Мъжът, какъвто е". 

"Букър" е най-важното събитие в англоезичния литературен и издателски свят. Присъжда се от 1969 г. за литература, писана на английски език, а сред нейните носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс. През 2005-а започва да се връчва и международeн "Букър" за преводна книга. Първият носител е албанският писател Исмаил Кадаре, а през 2023 г. спечели българинът Георги Господинов в превод на английски на Анджела Родел.

Роден в Монреал от баща унгарец и майка канадка, Дейвид Салаи израства в Лондон. Живял е в Ливан и Великобритания, а сега пребивава във Виена. След като завършва Оксфордския университет, работи като мениджър по продажбите на финансова реклама, което вдъхновява дебютния му роман "Лондон и Югоизтокът". 

Пишейки за "Гардиън" миналия уикенд по повод вдъхновението си за "Плът", Салаи каза, че романът е бил "заченат в сянката на провала" – през есента на 2020 г. той изоставил творбата, по която работел в продължение на четири години, защото почувствал, че не се получава. Той искал "Плът" "по някакъв начин да изразява чувството, което имах, че нашето съществуване е физически опит преди всичко друго, че всички други негови аспекти произлизат от тази физическа същност."

Правата за романа са купени от българското издателство "Лабиринт" далеч преди номинациите и предстои до седмица "Плът" да излезе на българския пазар в превод на Петя Петкова. 

Така изглежда българското издание на "Плът", което ще е на пазара до дни.
Така изглежда българското издание на "Плът", което ще е на пазара до дни.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Букър, Дейвид Салай

Още новини по темата

Индийка спечели международната награда "Букър"
21 Май 2025

Саманта Харви е носител на "Букър" за тази година
13 Ноем. 2024

Първият носител на „Букър“ Исмаил Кадаре почина на 88
01 Юли 2024

За пръв път немска писателка спечели "Букър"
22 Май 2024

Анджела Родел заведе „Случаят Джем“ в Ню Йорк
31 Яну. 2024

Нов триумф за България - Хр. Иванов взе награда Зукър
18 Яну. 2024

Ирландецът Пол Линч спечели "Букър" с антиутопия
27 Ноем. 2023

"Времеубежище" проговори с гласа на известен британски актьор
16 Окт. 2023

В годината на "Букър" бюджетът за превод на български книги падна 4 пъти
19 Авг. 2023

Едни си имат "Букър", други - кочината
26 Май 2023

М. Пейков: Г. Господинов ще бъде най-блестящият посланик на страната ни
25 Май 2023

Георги Господинов спечели международната награда „Букър 2023“
24 Май 2023

Георги Господинов вече е с 1/6 шанс да спечели "Букър"
18 Апр. 2023

За пръв път български роман е номиниран за "Букър"
14 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън