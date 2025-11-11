"Букър" 2025: "Никога не сме чели нещо подобно"

"Никога не сме чели подобно нещо", каза от името на журито председателят му Роди Дойл, когато обяви, че наградата "Букър" за 2025 г. печели романът "Плът" на унгарско-британския писател Дейвид Салаи, пише "Гардиън" днес, цитиран от БТА. В гласуването участваха още актрисата Сара Джесика Паркър и писателите Крис Пауър, Айобами Адебайо и Кили Рийд.

"В много отношения това е мрачна книга, но е удоволствие да се прочете", коментира Дойл, който сам печели наградата "Букър" през 1993 г. "Плът" започва с шокиращ инцидент, докато героят Ищван е тийнейджър. Написана в свободна проза, характеризираща се с краткост и липса на излишни подробности, книгата разказва за мъж, въвлечен в поредица от събития извън неговия контрол в продължение на десетилетия. Тя проследява възхода му от панелен комплекс в Унгария до имение на супер богаташ в Лондон.

Салаи бе обявен за лауреат на премията от 50 000 британски лири на церемония в центъра "Олд Билингсгейт" в Лондон. Той вече е бил в краткия списък на кандидатите за наградата през 2016 г. с романа си "Мъжът, какъвто е".

"Букър" е най-важното събитие в англоезичния литературен и издателски свят. Присъжда се от 1969 г. за литература, писана на английски език, а сред нейните носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс. През 2005-а започва да се връчва и международeн "Букър" за преводна книга. Първият носител е албанският писател Исмаил Кадаре, а през 2023 г. спечели българинът Георги Господинов в превод на английски на Анджела Родел.

Роден в Монреал от баща унгарец и майка канадка, Дейвид Салаи израства в Лондон. Живял е в Ливан и Великобритания, а сега пребивава във Виена. След като завършва Оксфордския университет, работи като мениджър по продажбите на финансова реклама, което вдъхновява дебютния му роман "Лондон и Югоизтокът".

Пишейки за "Гардиън" миналия уикенд по повод вдъхновението си за "Плът", Салаи каза, че романът е бил "заченат в сянката на провала" – през есента на 2020 г. той изоставил творбата, по която работел в продължение на четири години, защото почувствал, че не се получава. Той искал "Плът" "по някакъв начин да изразява чувството, което имах, че нашето съществуване е физически опит преди всичко друго, че всички други негови аспекти произлизат от тази физическа същност."

Правата за романа са купени от българското издателство "Лабиринт" далеч преди номинациите и предстои до седмица "Плът" да излезе на българския пазар в превод на Петя Петкова.