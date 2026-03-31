"Остайница" на Рене Карабаш е на финалната права за "Букър"

Англоезичното издание на романа „Остайница“ - She Who Remains, от българката Ирена Иванова, по-известна с творческия си псевдоним Рене Карабаш, влезе в краткия списък от 6 номинирани за престижната международна литературна награда „Букър“. Преводач на книгата на английски е Изидора Анжел. Това е пореден голям успех на наш автор, след като през 2023 г. Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха международния „Букър“ с британската версия на романа му „Времеубежище“.

След като през февруари "Остайница" на Рене Карабаш намери място в дългия списък с 13 книги за престижната литературна награда, току-що стана ясно, че романът вече е и сред шестте финалисти в краткия списък, което го класира сред най-силните книги в световен мащаб за 2026-а. Носителят на международния „Букър“ ще бъде обявен на 19 май в Лондон.

International Booker Prize е едно от най-значимите отличия в съвременната литература. То се присъжда за книга, преведена на английски език и публикувана във Великобритания или Ирландия, като премира по равно автора и преводача – признание за силата на разказа и неговото пресъздаване на друг език, за превода като изкуство. Наградният фонд е 50 000 британски лири, които се разделят между двамата, а всяка от книгите в краткия списък получава и допълнително признание и международна видимост.

„Остайница“ отвежда читателя в суровия свят на Кануна на Леке Дукагини – система от закони, чието влияние продължава да се усеща в изолирани райони на Балканите, по-специално в Албания. Там жената може да се превърне в т.нар. "заклета девица" – да се откаже от личния си живот и да приеме мъжката роля в семейството, останало без мъж, в името на честта на рода. В този свят съдбата е предопределена от традицията, а любовта може да се окаже опасна. В центъра на историята е „остайницата“ Бекиа – момиче, което отчаяно иска да бъде синът, когото баща ѝ никога не е имал. Романът проследява вътрешната ѝ борба между личната идентичност и тежестта на наложените роли, в стил, който се движи свободно между минало и настояще, между спомен и реалност.

Краткият списък за международния "Букър" за 2026 г. бе избран от жури, председателствано от британската писателка Наташа Браун. Към нея се присъединяват писателят и професор по математика в Университета в Оксфорд Маркъс дю Сотой, номинираната преди в краткия списък на наградите преводачка Софи Хюз, кенийският писател и редактор на онлайн списанието Lolwe Трой Онянго и индийската романистка и колумнистка Ниланджа С. Рой, .

Освен „Остайница“ на Рене Карабаш, краткият списък включва още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари НДиай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ, уточнява БТА въз основа на информация от сайта н наградата.

Ирена Иванова/Рене Карабаш е поетеса, писател, сценарист и драматург. Като актриса е носителка на наградата „Сребърен леопард“ от Международния кинофестивал в Локарно през 2016 г. за най-добра женска роля за участието си във филма на Ралица Петрова „Безбог“. Самият филм пък бе удостоен с голямата награда „Златен леопард“ на фестивала.