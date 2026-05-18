Чешкият център у нас е спасен

Чешкият център в София е спасен и няма да затваря. Това съобщиха от институцията току-що.

"Генералният директор на мрежата Чешки центрове отмени решението за закриването на центъра в София. Заслугата за това е изцяло на всички вас, които обединихте усилия и ни подкрепихте – както тук в България, така и в Чехия", гласи съобщението.

От Чешкия център на ул. "Раковски" 100 допълват, че "най-добрият начин да изразим своята благодарност е като отворим вратите си за вас". Центърът ще предостави залата си всяка сряда за провеждане на интересни и качествени събития. Програмата стартира сега и ще продължи до 20 юни, а след летния сезон - отново от 23 септември до края на годината. Предложения и проекти се приемат на [email protected].

Как се развиха събитията дотук:

В съобщение до медиите на 27 април т.г. Чешкият център в София обяви, че приключва дейността си. Иронично, на 5 май най-старата чешка институция от този тип в чужбина, която е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършваше 77 години. Причината за планираното затваряне бе намаленият бюджет на мрежата Чешки центрове в чужбина. През тази година е предвидено да затворят и филиали в Милано, Тбилиси и Стокхолм, а през 2024 г. това вече се случи в Ротердам и Атина.

Веднага бяха инициирани две онлайн петиции, които за броени дни бяха подкрепени от над 4000 души. На заседание на Академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 29 април единодушно бе подкрепено отворено писмо в защита на Чешкия център в София. Временно изпълняващият длъжността кмет на столичния район "Средец" Александър Петков разпространи отворено писмо до министъра на външните работи на Чехия и до генералния директор на Чешки центрове, в което заяви подкрепата си за запазването на Чешкия културен център в София и призова решението за закриването му да бъде преразгледано.

На 30 април се проведе мирен протест пред Министерството на външните работи в Прага. Чешките центрове попадат под егидата на това ведомство, което в правителството на Бабиш е управлявано от крайнодясната Партия на автомобилистите. На 4 май пък стотина души - студенти бохемисти, културни дейци, учени - се събраха на протест в София, в градинката "Кристал" срещу сградата на Чешкия център.

"Ние ще направим всичко възможно мостовете между тези две култури да продължат да бъдат здрави. Какво би означавало утре двата орела от "Орлов мост" да вдигнат криле и да хвръкнат, и мостът да се срути? Орлите са докарани с влак от чешките братя Прошек. Връзките между България и Чехия не са от онзиден, не са от вчера", каза съорганизаторката на протеста Евгения Бернщайн, която проведе дори разговор в WhatsApp с чешкия премиер Андрей Бабиш във връзка със съдбата на Чешкия център в София.