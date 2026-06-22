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Почина икономистът Алън Грийнспан

Днес, 15:52
Алън Грийнспан (1926 - 2026)
EPA/BGNES
Алън Грийнспан (1926 - 2026)

Почина икономистът Алън Грийнспан. Той ръководеше Федералния резерв при четирима президенти на САЩ. Грийнспан беше на 100 години.

Той оглавяваше Федералния резерв на САЩ (Фед) от 1987 до 2006 г., тоест по времето на четирима американски президенти - Роналд Рейгън, Джордж Буш-старши, Бил Клинтън и Джордж Буш. Според NBC News Грийнспан „изигра ключова роля във формирането на съвременния американски капитализъм - от последните години на Студената война до зараждането на дигиталната епоха“.

„Той ръководеше Федералния резерв по време на един от най-продължителните периоди на икономически подем в историята на САЩ, продължил от 1991 до 2001 г. В същото време беше критикуван за решения, които според неговите критици са създали условията за глобалната финансова криза от 2007–2008 г.“, се казва в материала на телевизията.

 

 

 

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Ключови думи:

Алън Грийнспан, in memoriam

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