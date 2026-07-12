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Влиятелният сенатор републиканец
Линдзи Греъм почина внезапно

12 Юли 2026Обновена
Линдзи Греъм
Линдзи Греъм

Сенаторът републиканец Линдзи Греъм, който отделяше голямо внимание на външната политика, е починал в събота вечер след „кратко и внезапно заболяване“, съобщиха от офиса на законодателя от щата Южна Каролина. Той беше на 71 години. В петък сенаторът беше на посещение в Киев. Тогава Греъм съобщи, че заедно със сенатор Ричърд Блументал са постигнали споразумение с администрацията на президента Тръмп за придвижване на тяхната версия на законодателство за налагане на  санкции срещу Русия и страни, които купуват руски петрол. NBC съобщи, че Греъм е получил сърдечен пристъп. 

„Семейството на сенатор Греъм моли всички да го споменат в молитвите си и да уважат личното му пространство в този изключително тежък момент“, се казва в изявлението.

В Южна Каролина републиканците имат силно мнозинство и на този етап няма признаци, че смъртта на Линдзи Греъм ще промени съотношението на силите в Сената.

На смъртта на Линдзи Греъм вече реагира и Доналд Тръмп.

„Сенатор Линдзи Греъм беше един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал. Той винаги работеше неуморно и беше истински американски патриот. Линдзи ще ни липсва много“, написа Тръмп в Truth Social.

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Линдзи Греъм, сенатор, in memoriam

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