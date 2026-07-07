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Атентаторката от Монако е открита мъртва в Киев

Днес, 11:02
Анастасия Берозовска
Анастасия Берозовска

Край Киев е открита мъртва жена, заподозряна в опита за убийство на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, съобщава „Украинска правда“.

Вечерта на 6 юли край Киев е било открито тялото на простреляна жена, която е била заподозряна за покушението срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, пише изданието, позовавайки се на свои източници в правоохранителните органи.

„Украинска правда“ не назовава името на убитата, но илюстрира публикацията със снимка на Анастасия Березовска, която беше обявена за международно издирване от Интерпол по делото за покушението.

Според източник на изданието по случая с убийството са задържани двама заподозрени: действащ офицер от Главното управление за разузнаване към Министерството на отбраната на Украйна и бивш служител на правоохранителните органи. Имената им не се съобщават.

Покушението срещу Вадим Ермолаев – бизнесмен от Днипро, който в миналото е бил включен в украинската класация на Forbes, беше извършено в Монако в края на юни. Чанта с взривно устройство е била оставена във фоайето на сградата, в която Ермолаев се е прибирал заедно със своята спътница и 13-годишния си син.

И тримата са пострадали при експлозията. На спътницата на Ермолаев – по данни на медиите това е Анна Насобина, дъщеря на бившия първи заместник-прокурор на Днепропетровска област и една от основателките на светския клуб Club Éclectique – са ампутирани и двата крака.

 

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Ключови думи:

Монако, Вадим Ермолаев

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