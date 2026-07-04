Двама български депутати са на погребението на Али Хаменей

ЕПА/БГНЕС Десетки хиляди иранци се стекоха пред религиозния комплекс "Имам Хомейни Мосала" в Техеран, за да отдадат почит на убития аятолах Али Хаменей.

Двама депутати от "Възраждане“ са били в Иран на траурното шествие за убития яатолах Али Хаменей, съобщи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов. Това са Ангел Георгиев и Златан Златанов. По думите на Костадинов, те са били единствените европейски политици там.

"Поканата дойде през посолството на Република Иран в София и, разбира се, ние я обявихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа", заяви лидерът на "Възраждане". Той счита, че визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а "икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни".

Сигурността на двамата депутати от "Възраждане" не е била застрашена. Те трябва да се приберат в България довечера.

Иранското посолство разпространи видео с двамата депутати:

Тленните останки на Хаменей са изложени в стъклен саркофаг в религиозния комплекс "Имам Хомейни Мосала" в Техеран. На поклонението се стекоха десетки хиляди. Чуваха се скандирания: "Нашето слово е едно! Отмъщение! Отмъщение!", съобщава БТА.

Иранските власти очакват милиони хора да се включат в поклонението по улиците на Техеран, подобно на масовото изпращане на аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. Заради летните горещини организаторите пръскаха с вода събралите се и раздаваха студени напитки.

Според анализатори масовото присъствие на поклонението може да укрепи позициите на иранското ръководство в момент, когато страната се опитва да използва контрола си върху Ормузкия проток в преговорите със САЩ за трайно прекратяване на войната, а същевременно остават опасения от нови израелски удари.

За начало на поклонението Иран избра 4 юли - денят, в който САЩ отбелязват 250 години от създаването си. По същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в реч в Южна Дакота: "Разгромихме Иран. Те отчаяно искат споразумение. Дадохме им една седмица почивка за поклонението".

Все още не е ясно дали новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей ще се появи на поклонението пред баща си. В траурните церемонии участват високопоставени делегации от най-малко 100 държави. Сред присъстващите е заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, което влиза в противоречие с думите на Костадинов, като така излиза, че Русия не е европейска държава.

В понеделник в Техеран ще се състои траурно шествие по главните улици на града, след което тялото ще бъде пренесено в свещения за шиитите град Кум.

В сряда тялото на Али Хаменей ще бъде транспортирано в Ирак, където в шиитските свещени градове Кербала и Наджаф ще бъдат организирани отделни церемонии за поклонение. Хаменей ще бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад.