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Украински бизнесмен е тежко ранен при атентат в Монако

30 Юни 2026Обновена
Вадим Ермолаев е с наложени санкции от Володимир Зеленски
Вадим Ермолаев е с наложени санкции от Володимир Зеленски

В атентат в Монако са пострадали украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, жена му и 13-годишният им син.  В понеделник вечерта в княжеството, недалеч от границата с Франция, е избухнал взрив в жилищна сграда на улица „Реверен Пер Луи Фрола“. По данни на френски медии, неизвестен мъж, заснет от камери за видеонаблюдение, е оставил раница пред входната врата на сградата, след което се отдалечил. Експлозията избухнала в момента, в който хора влизали в сградата. Извършителят се издирва. Премиерът на Княжество Монако Кристоф Мирман заяви, че подобен случай е безпрецедентен за страната.

Взривът е избухнал около 21:00 ч. местно време“. По данни на правителството на Монако двамата възрастни са откарани в университетската болница „Пастьор“, а момчето – в детската болница „Ленвал“.

Очевидец разказва пред BFMTV, че докато слизал по стълбите заедно със сина си, видял „момче, което лежеше на пода, цялото в кръв, а някой се опитваше да му помогне“, както и жена в безсъзнание, покрита с кръв и с откъснати крака.

По думите на премиера на Монако Кристоф Мирман устройството е било натъпкано с гайки и болтове. Мъжът, оставил раницата, е избягал. Властите на Монако са задействали т.нар. „червен план“ за действие при извънредни ситуации и са засилили мерките за сигурност. 

Le Figaro съобщава, че двамата родители, на възраст над 50 г., са в критично състояние с животозастрашаващи травми. 13-годишно момче е със средно тежки наранявания.

"Украинская правда" припомня, че Ермолаев е бизнесмен от Днипро, основател на търговско-производствената корпорация „Алеф“ и един от най-големите строителни предприемачи в града. Той редовно е попадал в класацията на Forbes за 100-те най-богати украинци, но впоследствие се е отказал от украинското си гражданство в полза на кипърско.

През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски наложи на Ермолаев персонални санкции за срок от 10 години. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) основание за това е дейността на неговия алкохолен бизнес в анексирания Крим, където компаниите му са плащали данъци в руския бюджет, пише „Украинская правда". Ермолаев отрича да има бизнес в Крим. 

През 2019 г. Ермолаев се отказва от украинското си гражданство и получава кипърски паспорт. Според украински източници Ермолаев е един от най-големите бенефициенти на мрежа от измамнически колцентрове, насочени срещу граждани на държави от ЕС и други страни. Под контрола на семейство Ермолаеви се намират над 150 колцентъра, в които работят между 10 000 и 15 000 оператори.

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Ключови думи:

Монако, Украйна, Вадим Ермолаев

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