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Издирват хиляди сред руините на Венецуела

Все още няма връзка с 37 000 души

26 Юни 2026Обновена

Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс. Ранените са 4300. 
Все още огромен брой са в неизвестност - 37108, показва сайта "Изчезнали при земетресението във Венецуела", който бе регистриран веднага след трусовете. Тъй като телекомуникациите, интернетът и електричеството в най-тежко засегнатите райони (като Каракас и крайбрежната провинция Ла Гуайра) са напълно прекъснати, роднини и приятели (както в страната, така и в чужбина) качват имена, снимки и последното известно местонахождение на хората, с които са загубили връзка. Сайтът служи като база данни в реално време за спасителните екипи и доброволците. Когато дадено лице бъде открито живо под руините или в болница, статусът му се обновява на „намерен“ (localizado), за да се успокоят близките му.

Спасителните служби продължават да изваждат хора под руините.

Два силни труса - с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер, удариха страната в четвъртък. Последваха вторични трусове, най-силният от които - 4.5 по Рихтер.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение, а Геологическата служба на САЩ първоначално прогнозира до 100 000 жертви, но после свали прогнозата - между 1000 и 10 000 души. 

Епицентърът е бил в северозападната част на община Монталбан, в щата Карабобо, на 13 км дълбочина, на 300 км от столицата Каракас. Трусът е започнал около 18:00 ч. 

Вътрешният министър Диосдадо Кабейо официално потвърди за множество срутени сгради и тежки структурни повреди в столицата, отправяйки драматичен призив към населението незабавно да напусне затворените пространства и домовете си като превантивна мярка срещу последващи срутвания, тъй като земята под Венецуела не спира да се люлее и са докладвани повече от 20 последващи вторични труса.

В Каракас има срутени сгради. В някои части на столицата липсва електроенергия и мобилна връзка, а улиците са блокирани от отломки. Не работят метрото и международното летище „Симон Боливар“. Спряно е газоснабдяването в града. Занятията в училищата са отменени.

Осеметажен хотел на брега в Ла-Гуайре се срути при земетресението, загинали са семействата на бейзболистите от венецуелския отбор „Герерос де Лара“ — Горкс Ернандес и Елиесер Алфонсо, предава CNN.

Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. 

„Двете големи земетресения, които току-що удариха великия народ на Венецуела, са с огромен мащаб и оставиха опустошителен брой смъртни случаи“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в Truth Social. „САЩ са готови, желаят и могат да помогнат!“ Тръмп казва, че е инструктирал всички агенции на американското правителство да се подготвят за бързи действия. „Ще бъдем там за нашите нови и страхотни приятели. Ранните доклади не са добри!“, добави той.

Земетресенията са сред най-силните, ударили Венецуела от повече от век. Трусът е бил усетен, наред с другото, и в Бразилия и Колумбия.

Огромен трус имаше и Япония

Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси по същото време източното крайбрежие на японския регион Тохоку, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от Ройтерс. Властите уточниха, че не е издадено предупреждение за цунами и към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети.

Епицентърът на труса е бил в Тихия океан край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра. Според специалистите не се очакват опасни приливни вълни, въпреки че са възможни незначителни колебания в морското равнище по крайбрежието.

 

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Ключови думи:

Венецуела, земетресение

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