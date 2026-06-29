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Най-голямата петролна рафинерия във Венецуела спря работа

След трусовете, при които загинаха най-малко 1450 души, страната изпитва сериозни затруднения с осигуряването на ток

Днес, 09:35
Две разрушителни земетресения разтърсиха страната.
БГНЕС
Две разрушителни земетресения разтърсиха страната.

Спиране на електроснабдяването вчера принуди най-голямата рафинерия във Венецуела - "Амуай", с капацитет за преработка на 645 000 барела петрол дневно – да преустанови работа, съобщиха работници в рафинерията, предават Ройтерс и БТА.

Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения през изтеклата седмица, отбелязва агенцията.

След трусовете, при които загинаха най-малко 1450 души, Венецуела изпитва сериозни затруднения с осигуряването на ток за промишлените предприятия, рафинериите, бизнеса и домакинствата.

Преди земетресенията "Амуай", която е от ключово значение за производството на горива за вътрешния пазар, преработваше около 137 000 барела суров петрол на ден.

Недостигът на вода за някои електроцентрали и промишлени предприятия в западния щат Фалкон, включително за рафинерията "Амуай", също затруднява работата им, казват някои работници.

Други източници съобщават, че по-малката рафинерия "Ел Палито", с капацитет от 146 000 барела дневно, както и съседният нефтохимически комплекс "Морон" в централната част на страната, все още не могат да възстановят работата си в пълен обем заради нестабилното електроподаване.

Според венецуелското министерство на петрола земетресенията не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Производството на горива и нефтохимически продукти за вътрешния пазар обаче може да се окаже недостатъчно за задоволяване на търсенето, след като хората се върнат на работа след бедствието, ако рафинериите и свързаните с тях съоръжения не могат да поддържат нормална дейност.

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