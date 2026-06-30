Венецуелци обвиняват властта в бездействие след земетресенията

Много райони на Венецуела, опустошени от двете земетресения миналата седмица, все още чакат правителствена помощ. В един от най-засегнатите райони Ла Гуайра хората сами се опитват да измъкнат близки и съседи. Десетки хиляди все още се издирват.

Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер миналата сряда удариха северния щат Ла Гуайра и срутиха почти 800 сгради. Загиналите са повече от 1700 души. Рано в понеделник страната беше разлюляна от втори трус, въпреки че не се съобщава за допълнителни щети. Мобилизирана е международна помощ, но надеждите за намиране на оцелели намаляват. В нощта срещу понеделник 21-годишен мъж стана последният човек, изваден жив след близо 100 часа под разрушените сгради.

За Би Би Си жител на Ла Гуайра заяви, че спасителната операция е започнала много късно и се действа бавно. Първоначално само хора, живеещи в общността, са се притекли на помощ. Полицията дошла, за да провери какво единствено какво се случва. "Реакцията на правителството беше разочароваща", казва той. "Когато посетихме мястото, спасителни екипи от Венецуела и Колумбия извършваха спасителни операции, имаше багери, както и кран, който повдигаше бетонни плочи. Но семействата, чакащи край пътя, казаха, че ценни са били пропилени ценни часове", допълва той. Има части от Ла Гуайра, в които екипите все още не са стигнали.

Междувременно венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо заяви, че "е готова да направи, каквото е необходимо" за да се върне във Венецуела и да помогне за възстановяването на страната след земетресенията, предават Ройтерс и БТА.

Мачадо, която в момента се намира в Панама, обвини венецуелското правителство, че е блокирало опитите ѝ да влезе в страната. Мачадо живееше във Венецуела криейки се, след като обяви победа в оспорваните избори през 2024 г. През декември миналата година тя тайно напусна страната с лодка, за да отпътува за Осло, където получи Нобеловата награда за мир, която по-късно предаде на американския президент Доналд Тръмп. Желанието на Мачадо да се върне във Венецуела предизвика напрежение във Вашингтон, където тя беше призована да отложи връщането си.