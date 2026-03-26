26 вторични труса са засечени след снощното земетресение в Света гора

Близо 30 вторични труса са били засечени в Гърция след силното земетресение, регистрирано снощи в Света гора, което беше усетено и в България.

В 21:08 ч. снощи край Атон и Халкидическия полуостров беше регистрирано земетресение с магнитуд 5.1 по Рихтер. Земният трус е бил на дълбочина 5 км в Егейско море на 22 км от град Неа Рода и на 110 км източно от Солун. При земетресението, продължило няколко секунди, са нанесени щети на исторически сгради в Света гора. Няма пострадали.

В часовете след земетресението са засечени още 26 по-слаби вторични труса, съобщава изданието "Та неа", цитирано от БТА. Най-силните от тях са били с магнитуд 3.4 и 3.2 по Рихтер.