Земетресение от 5,8 по Рихтер разлюля о-в Крит

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на гръцкия о-в Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Трусът е станал тази сутрин в 6:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.
Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион. Към момента няма потвърдени данни за жертви или сериозни разрушения.
Трусът е усетен отчетливо в Ираклион, Ласити, Йерапетра, Сития и по южното крайбрежие на Крит. Сеизмолозите са регистрирали и вторичен трус с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер.
M5.8 quake near Ierápetra, Crete — a shallow 12.827 km event likely felt across a wide area.
With a depth of 12.827 km, surface shaking can be noticeable well beyond the epicenter, especially in eastern Crete.
Regional context: 22 earthquakes in this region in the last 30… pic.twitter.com/whwvwuIC7o