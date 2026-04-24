Земетресение от 5,8 по Рихтер разлюля о-в Крит

Няма данни за жертви и разрушения

Днес, 08:04

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на гръцкия о-в Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Трусът е станал тази сутрин в 6:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион. Към момента няма потвърдени данни за жертви или сериозни разрушения.

Трусът е усетен отчетливо в Ираклион, Ласити, Йерапетра, Сития и по южното крайбрежие на Крит. Сеизмолозите са регистрирали и вторичен трус с магнитуд от 3,9 по скалата на Рихтер.

 

Още новини по темата

26 вторични труса са засечени след снощното земетресение в Света гора
26 Март 2026

Земетресение под Солун от 5.3 по Рихтер разлюля и София
25 Март 2026

В Свищов почитат жертвите на земетресението от Вранча преди 49 г.
04 Март 2026

Вранча се разлюля - 4.6 по Рихтер
26 Февр. 2026

САЩ струпват военни сили в Крит
22 Февр. 2026

Турция построи 455 000 жилища за пострадалите от земетресенията през 2023 г.

29 Дек. 2025

Япония предупреди за мегаземетресение
09 Дек. 2025

7.6 по Рихтер разтресе японския остров Хокайдо

08 Дек. 2025

Три труса разлюляха Анталия
08 Дек. 2025

Земетресение в Гърция бе усетено в цяла Южна България
05 Ноем. 2025

6.1 по Рихтер разлюля Западна Турция
28 Окт. 2025

Две мощни земетресения разтърсиха Филипините
10 Окт. 2025

Отново силно земетресение разлюля Афганистан
04 Септ. 2025

Над 800 са жертвите при силно земетресение в Афганистан
01 Септ. 2025

